Colombia y Estados Unidos acordaron profundizar su cooperación en materia migratoria, fronteriza y de seguridad, en un encuentro en el que el presidente Abelardo de la Espriella subrayó la importancia de construir una alianza estratégica basada en intereses nacionales compartidos.

Sigue a PULZO en Discover

Entre los puntos centrales del acuerdo figuran el intercambio de información, el uso de herramientas biométricas para la identificación de personas requeridas, el desmantelamiento de redes de tráfico de migrantes y el fortalecimiento de los controles fronterizos.

El mandatario colombiano fue enfático al señalar que la posición de su país no es contraria a la migración como fenómeno, sino a su modalidad irregular. “No estamos en contra de la migración, estamos en contra de la migración ilegal, que es ciertamente un tema que a mí me toca el corazón”, afirmó de la Espriella durante su intervención junto al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

(Vea también: ¿Qué es el “plan patriota siglo XXI” que propuso De la Espriella a EE. UU.? Es muy ambicioso)

Lee También

En el mismo acto, el jefe de Estado destacó que la política exterior del país parte de principios de soberanía, autonomía y pragmatismo, y que esos valores son compatibles con el fortalecimiento del vínculo bilateral.

“Colombia se relaciona con el mundo desde sus propios intereses nacionales, con soberanía, autonomía, pragmatismo y visión de largo plazo. Y en eso estamos perfectamente conectados con los Estados Unidos”, sostuvo.

¿Qué implica el uso de herramientas biométricas en el acuerdo migratorio Colombia-EE.UU.?

La biometría permitirá identificar con mayor precisión a personas requeridas por autoridades y facilitar el cruce de datos entre ambos países para desarticular redes de tráfico de migrantes. Esta tecnología es considerada uno de los pilares del nuevo esquema de cooperación, pues fortalece la capacidad de respuesta en puntos fronterizos con información verificable y en tiempo real.

Esta es la intervención de Rubio y de De la Espriella ante medios de comunicación:

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.