El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llega este martes 8 de septiembre de 2026 a Barranquilla. Su arribo marca la primera visita oficial de alto nivel de la Administración Trump al país desde la posesión del presidente Abelardo de la Espriella.

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La reunión se hará en el Batallón Paraíso, sede alterna de la Presidencia de la República en Barranquilla. Al encuentro asistirán también el canciller Omar Bula Escobar, la embajadora María Consuelo Araújo y el embajador Mauricio Gaona.

Bula Escobar calificó el encuentro como el inicio de la reconstrucción de una alianza estratégica entre Colombia y Estados Unidos.

Según el canciller, la conversación se concentrará en tres ejes centrales: seguridad, comercio y valores democráticos compartidos.

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La delegación colombiana llega con una hoja de ruta basada en el respeto mutuo, la soberanía y la defensa de los intereses nacionales.

La bienvenida para Marco Rubio en el aeropuerto de #Barranquilla, #Colombia pic.twitter.com/knIHERHOAB — Eric Martin (@EMPosts) September 8, 2026

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Entre los temas prioritarios de la visita de Rubio a Colombia está el fortalecimiento de la cooperación conjunta contra el narcoterrorismo en la región latinoamericana.

Colombia anunció recientemente su adhesión a la Coalición Contra los Carteles de las Américas, alianza operativa impulsada por Washington.

También se discutirá el apoyo económico de Estados Unidos frente al terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto de 2026.

Ese sismo dejó 331 personas fallecidas en el occidente y centro del país, según cifras oficiales reportadas por medios internacionales.

Washington ya anunció un total de 26,5 millones de dólares destinados a atender la emergencia humanitaria generada por el terremoto.

De la Espriella planteará además la posible suspensión temporal de aranceles estadounidenses, actualmente fijados en 12,5 % para productos colombianos.

La agenda contempla igualmente conversaciones sobre energía nuclear civil, minerales críticos e inversiones bilaterales entre ambos gobiernos.

Antes de viajar, Rubio adelantó que buscará fortalecer la presencia de Estados Unidos en todo el hemisferio occidental.

El senador Iván Cepeda advirtió que la visita busca sellar compromisos de intervención y condicionar la soberanía colombiana. Incluso, vinculó el anuncio humanitario con una posible agenda energética, relacionada con la explotación intensificada de hidrocarburos.

El congresista cuestionó si Colombia terminaría convertida en una reserva petrolera y energética para intereses estadounidenses.

En contraste, la presidenta de AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, respaldó públicamente la visita como una señal política positiva.

Lacouture consideró que el encuentro refuerza los buenos vientos que atraviesa actualmente la relación bilateral entre ambos países.

La agenda comercial coincide con una investigación abierta desde marzo de 2026 por la oficina comercial estadounidense.

Esa pesquisa revisa países sin medidas que prohíban importaciones vinculadas a trabajo forzoso, según Asocolflores.

Laura Valdivieso, presidenta del gremio exportador de flores, explicó previamente el contexto de esa investigación comercial.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, calificó a Estados Unidos como un extraordinario aliado de Colombia.

Lara destacó que ambos países comparten valores democráticos y combaten enemigos comunes vinculados al narcoterrorismo.

Barranquilla activó un operativo especial de seguridad, movilidad y atención en salud debido a la magnitud del encuentro diplomático.

La Policía Nacional y las Fuerzas Militares definieron un esquema robusto de protección, con apoyo directo del Distrito.

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, pidió aprovechar la visita para solicitar la apertura de un consulado estadounidense en la ciudad.

Según Verano, esa sede diplomática facilitaría trámites consulares y fortalecería los vínculos económicos entre la región Caribe y Estados Unidos.

La visita ocurre apenas un mes después de la toma de posesión del presidente Abelardo de la Espriella en Colombia.

Según medios internacionales, se trata del primer encuentro de este nivel en territorio colombiano en cuatro años.

Tras su paso por Barranquilla, Rubio continuará su gira regional viajando hacia Ecuador para reunirse con el presidente Daniel Noboa.

La visita cierra posteriormente en Perú, donde el funcionario estadounidense se reunirá con la mandataria Keiko Fujimori.

Este viaje corresponde al cuarto recorrido de Rubio por Latinoamérica durante su gestión como secretario de Estado.

Analistas señalan que Washington busca frenar la creciente influencia de China dentro de la región suramericana.

En conjunto, la jornada en Barranquilla busca sentar las bases de una relación renovada entre Bogotá y Washington.

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