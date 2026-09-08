Previo al encuentro entre Marco Rubio y el presidente Abelardo de la Espriella se conoció que el propósito de la visita sería firmar dos memorandos entre Colombia y Estados Unidos, en temas relacionados con energía nuclear y minerales críticos.

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Los acuerdos podrían vincularse a la petición colombiana de eliminar aranceles del 12,5 % que impuso el país norteamericano hace varios meses, una petición que también hizo el presidente De la Espriella, luego de la tragedia del terremoto del 10 de agosto en Colombia.

Dichos memorandos de entendimiento abordan dos frentes estratégicos: la cooperación para el desarrollo de energía nuclear con fines civiles y el aprovechamiento de minerales críticos, también conocidos como “tierras raras”.

De acuerdo con la información conocida, y publicada por Blu Radio, la agenda de Rubio en Barranquilla contempla una reunión privada con el presidente colombiano en el Batallón Paraíso, seguida de un encuentro ampliado entre las delegaciones oficiales encabezadas por el canciller Omar Bula. La firma de los memorandos está prevista hacia las 3:20 de la tarde, al cierre de los encuentros bilaterales.

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Sobre el alcance de los acuerdos, el periodista de Blu Radio Juan Camilo Merlano, que sigue de cerca la agenda diplomática de Estados Unidos, explicó: “Lo que está previsto, de acuerdo con lo que informa el Departamento de Estado, es la firma de dos memorandos de entendimiento. Uno sobre cooperación estratégica para desarrollo de energía nuclear con fines civiles, y el otro tiene que ver con minerales críticos, o también conocido como tierras raras, que eso recordemos desde que el presidente Trump llegó al poder ha sido una de las prioridades de su presidencia, tratar de buscar acuerdos con otros países donde la producción de estos minerales críticos sea a gran escala”.

Visita de Marco Rubio a Colombia y los propósitos de Estados Unidos

El memorando sobre minerales críticos cobra especial relevancia en el contexto de la política exterior del gobierno Trump, que ha hecho de estos recursos una prioridad desde el inicio de su mandato. La fuente señaló además una posible conexión con la disputa arancelaria entre los dos países: “Hay ejemplos de otros países donde se han sellado acuerdos para intercambio de minerales críticos derivados también de acuerdos comerciales. Entonces es una posibilidad que ese memorando de entendimiento sobre minerales críticos haga parte de un acuerdo comercial más amplio, que eso se traduce en la petición de Colombia de que se eliminen los aranceles del 12,5%”.

¿Qué son los minerales críticos y por qué interesan a Estados Unidos en Colombia?

Los minerales críticos o tierras raras son recursos esenciales para industrias tecnológicas, de defensa y de energía limpia, y su control se ha convertido en un eje de la política exterior estadounidense bajo la administración Trump. Colombia posee reservas de varios de estos materiales, lo que la convierte en un socio estratégico potencial para Washington en su búsqueda de diversificar fuentes de abastecimiento fuera de China.

¿Qué implicaría para Colombia un acuerdo comercial vinculado a los minerales críticos?

Si el memorando de minerales críticos se enmarca en un convenio comercial más amplio, Colombia tendría una palanca para negociar la eliminación de los aranceles del 12,5% que EE.UU. aplica a sus exportaciones. Ese ha sido uno de los principales reclamos del gobierno colombiano en la mesa bilateral, por lo que la firma de hoy podría abrir una ventana para avanzar en ese frente.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.