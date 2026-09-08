Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El presidente Abelardo de la Espriella firmó el 8 de septiembre el Decreto 1368, con el cual se levanta la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego en Colombia. Esta nueva regulación restablece la validez de los permisos individuales vigentes, aunque mantiene las condiciones y criterios definidos por las autoridades competentes.

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Con la entrada en vigor de este decreto, el Gobierno modifica una restricción que durante años impidió a la mayoría de ciudadanos portar armas de fuego de manera legal. Según lo recogido en la normativa, los ciudadanos que cumplan con los requisitos exigidos podrán acceder a los permisos, mientras las autoridades seguirán implementando controles sobre las personas y la circulación de armas.

El decreto especifica que será responsabilidad de las autoridades militares adoptar medidas para levantar la suspensión general y restablecer los permisos individuales vigentes. No obstante, el presidente de la Espriella hizo énfasis en que este cambio no implica un porte indiscriminado de armas, aclarando que aún siguen vigentes los requerimientos y regulaciones del caso, evitando así que cualquier persona pueda portar un arma sin las debidas autorizaciones.

La decisión del Gobierno se fundamentó utilizando cifras oficiales de la Fuerza Pública. Entre el 1 de enero y el 3 de septiembre se incautaron 15.700 armas de fuego, de las cuales 14.179 tendrían relación directa con hechos delictivos. El reporte también detalla que 980 de estas armas estarían asociadas con disidencias de grupos armados, 551 con el Clan del Golfo y 339 con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). De manera particular, dentro de las armas ligadas a grupos disidentes se encontraron “380 fusiles y 65 morteros calibre 60 milímetros”, explicó el mandatario. Con estos argumentos, el presidente defendió el nuevo enfoque, señalando la paradoja de que los grupos criminales mantienen acceso a armamento, mientras las restricciones afectaban a quienes buscaban permisos legales.

A pesar del levantamiento de la suspensión general, los requisitos para portar armas se mantienen rigurosos. Para obtener el permiso es necesario tener uno vigente expedido por la autoridad militar, portar únicamente el arma autorizada en ese permiso, tener como mínimo 25 años, carecer de antecedentes, y aprobar una evaluación médica y de aptitud psicofísica. Es obligatorio también demostrar conocimientos teóricos relacionados con el uso del arma. De la Espriella insistió que este decreto “no significa que cualquier ciudadano pueda portar un arma libremente”, sino que permite reactivar los permisos individuales, siempre y cuando se cumplan con todas las exigencias legales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué implica el levantamiento de la suspensión del porte de armas en Colombia?

El levantamiento de la suspensión significa que los permisos individuales vigentes para portar armas de fuego en Colombia recuperan su eficacia y validez, permitiendo a quienes cumplen con los requisitos portar armas de manera legal, pero bajo estrictos controles y supervisión por parte de las autoridades militares.

¿Cuáles son los requisitos para obtener un permiso de porte de armas en Colombia?

Para obtener el permiso, se debe contar con un documento vigente expedido por la autoridad militar, ser mayor de 25 años, no registrar antecedentes judiciales, portar únicamente el arma autorizada, aprobar una certificación médica y psicofísica, y demostrar conocimientos teóricos sobre el manejo de armas.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.