Por: Noticiero 90 minutos

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Colombia se alista para un ejercicio fundamental en la preparación frente a emergencias a nivel nacional. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), como entidad líder dentro del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, ha establecido para el miércoles 21 de octubre el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias 2026, según detalló la programación oficial. Este evento responde a la necesidad evidente de contar con una preparación sólida que permita anticipar y responder de manera eficiente ante potenciales desastres, como se ha evidenciado en recientes situaciones de emergencia en el país.

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Este simulacro se distinguirá de ejercicios anteriores por su exigencia y alcance. De acuerdo con información publicada por 90minutos.co, la iniciativa no solo se enfocará en evacuar edificaciones, sino que pondrá el énfasis en validar, tomar decisiones críticas y fortalecer los protocolos existentes. La idea principal es evaluar la capacidad de reacción y coordinación no solo de las personas, sino también de las instituciones, lo que abarca desde organismos oficiales hasta familias y empresas de todo el territorio.

El ejercicio tendrá una estructura dividida en dos grandes momentos. A las 10:00 a.m., el foco estará en la participación comunitaria e institucional. En este segmento, entidades públicas, empresas privadas, organizaciones sociales, comunidades y familias deberán ejecutar activamente sus rutas de evacuación y las primeras medidas de autoprotección. Esto asegura que todos los actores involucrados conozcan los pasos adecuados frente a una alerta real. Posteriormente, a las 2:00 p.m., viene la evaluación gubernamental. En esta fase, alcaldías y gobernaciones revisarán en detalle la eficacia de sus estrategias territoriales de respuesta, permitiendo así medir la eficiencia de los comités locales destinados a la gestión del riesgo y atención de emergencias complejas.

Es importante resaltar que, según la Secretaría de Gestión del Riesgo de Cali y lo mencionado en otras fuentes como la cuenta oficial @RiesgoCali, se ha confirmado la integración detallada de la región al ejercicio. El compromiso regional garantiza una mayor coordinación y masividad en la participación, permitiendo evaluar de manera realista la capacidad de respuesta colectiva ante situaciones de crisis.

Revisar anticipadamente los planes familiares o corporativos de emergencia y cumplir de manera rigurosa con los horarios establecidos fortalecerá la protección de la vida y la seguridad ciudadana. Participar de forma consciente en los simulacros es clave para que Colombia esté preparada ante cualquier eventualidad, de acuerdo con la UNGRD.

¿Cuándo será el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias 2026 en Colombia?

El Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias 2026 liderado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), está programado para el miércoles 21 de octubre. Este evento tendrá dos jornadas estratégicas: la primera a las 10:00 a.m. para la comunidad en general y la segunda a las 2:00 p.m. para las instituciones gubernamentales, según información oficial divulgada por 90minutos.co y la Secretaría de Gestión del Riesgo de Cali.

¿Cómo se estructura el Simulacro Nacional de Emergencias y qué protocolos se evaluarán?

El simulacro está dividido en dos fases: una dirigida a la participación activa de comunidades y empresas en la mañana, y otra centrada en la evaluación de los protocolos de respuesta de alcaldías y gobernaciones en la tarde. Se pondrán a prueba los planes de contingencia, la coordinación interinstitucional y la capacidad técnica para decisiones rápidas, priorizando mejoras en los protocolos existentes, como explicó la UNGRD.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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