Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Una emergencia de grandes proporciones sacudió la tranquilidad de la vereda Buenavista, en el resguardo Buenavista Meche, ubicado en el municipio de Coyaima, Tolima. Un incendio de considerable magnitud arrasó la vivienda de Yolanda Yara y su madre, quienes residían en la zona y lo perdieron prácticamente todo en cuestión de minutos. Este desastre no solo afectó a esta familia, sino que también alcanzó al menos otras tres o cuatro viviendas, varias pertenecientes a adultos mayores, de acuerdo con testimonios de los propios habitantes.

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La comunidad expresó profunda preocupación ante la carencia de asistencia inmediata a los damnificados. Según el relato de quienes vivieron de cerca la emergencia, no solo se perdieron los inmuebles y enseres, sino que existen afectados que requieren atención en salud y acompañamiento psicológico ante la pérdida. Estas circunstancias motivaron a la población local a solicitar el respaldo del alcalde de Coyaima, así como de la Gobernación del Tolima, el Gobierno Nacional y la Defensa Civil, instituciones clave en la atención humanitaria y en la recuperación ante desastres.

El llamado de la comunidad —presentado ante estas entidades— busca garantizar ayuda material y humana. Se expresó la urgencia de que los organismos brinden alternativas para la reconstrucción de las viviendas y la recuperación de los mínimos vitales para que las familias perjudicadas retomen sus vidas. En este contexto, la situación de Yolanda Yara y su madre representa la cruda realidad de quienes lo han perdido todo. Ambas mujeres, que hasta antes del hecho sostenían su hogar mediante un emprendimiento, ahora atraviesan dificultades severas para reconstruir el techo familiar y cubrir sus necesidades básicas.

Familiares y vecinos resaltaron la importancia de la solidaridad, canalizando donaciones y apoyo material como formas concretas de respaldo. También invitaron a difundir la situación entre otras personas, a la espera de que las autoridades lleguen con una respuesta institucional. La comunidad pidió poner en inmediata marcha acciones de ayuda humanitaria, enfatizando el daño a poblaciones vulnerables como los adultos mayores y emprendedores rurales, para que ninguna familia quede desprotegida frente a la emergencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué apoyo han solicitado los afectados por el incendio en la vereda Buenavista en Coyaima?

Los habitantes perjudicados por el incendio pidieron ayuda al alcalde de Coyaima, la Gobernación del Tolima, el Gobierno Nacional y la Defensa Civil. Solicitaron atención en salud, acompañamiento y ayudas materiales, especialmente para reconstruir las viviendas afectadas y reestablecer condiciones dignas de vida para las familias damnificadas.

¿Cómo pueden ayudar a Yolanda Yara y su madre tras perder su vivienda en el incendio?

Según los familiares y habitantes de la zona, cualquier aporte puede marcar la diferencia. Dentro de las alternativas propuestas están la realización de donaciones, contribuciones materiales y el compartir la situación de Yolanda Yara y su madre para motivar la solidaridad. Estas ayudas buscan que ambas mujeres puedan comenzar de nuevo mientras esperan la intervención formal de las autoridades.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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