Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El Tolima, departamento reconocido por su vocación agrícola, podría transformarse en un actor relevante en el suministro de maíz amarillo para la industria de alimentos del país. Así lo planteó el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, durante conversaciones orientadas a fortalecer la cadena maicera tolimense. Según las declaraciones oficiales, Tolima puede alcanzar una producción de entre 17.000 y 23.000 toneladas de maíz amarillo, un volumen considerable que permitiría no solo satisfacer parte de la demanda interna, sino también ofrecer a los productores locales la posibilidad de participar en contratos de suministro con condiciones más ventajosas, incluyendo precios establecidos de manera anticipada y mercados estables.

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El pronunciamiento de Dangond sitúa a Tolima en el centro del debate sobre la autosuficiencia agrícola, especialmente en el contexto de la industria de alimentos procesados y la producción de concentrados, sectores que dependen en gran medida de la materia prima importada. Cada tonelada de maíz amarillo producida localmente contribuye a reducir la necesidad de importaciones, lo que puede tener un efecto directo en la disminución de los costos de producción y, en última instancia, en la competitividad tanto de los agricultores como de la industria alimentaria nacional.

No obstante, el salto hacia una producción sostenida y significativa de maíz amarillo enfrenta desafíos clave. De acuerdo con los planteamientos oficiales, los principales obstáculos radican en la falta de acuerdos sólidos de compra, la necesidad de asistencia técnica adecuada y el desarrollo de infraestructura de acopio que garantice que el producto llegue de manera eficiente a la industria. Sin estos elementos, resulta difícil que los productores locales se animen a reconvertir sus áreas de cultivo hacia un producto con requisitos tan específicos en términos de manejo y comercialización.

Para las familias campesinas del Tolima, la expectativa es clara: contar con un mercado firme les permitiría mejorar su seguridad económica. Sin embargo, la viabilidad depende de que los compromisos expresados en escenarios institucionales se conviertan en contratos reales, con precios y plazos definidos, que aseguren la rentabilidad de sus cosechas y promuevan el desarrollo regional.

¿Cuál es el potencial de producción de maíz amarillo en Tolima y cómo impactaría a la industria de alimentos?

El Tolima tiene la capacidad de producir entre 17.000 y 23.000 toneladas de maíz amarillo, cantidad que podría responder a parte de la demanda de la industria de alimentos y de concentrados. Esta producción reduciría la dependencia de importaciones, ayudando a estabilizar los costos y garantizando insumo local para los fabricantes nacionales, de acuerdo con lo expuesto por el ministro Indalecio Dangond.

¿Qué condiciones se requieren para que Tolima logre consolidarse como proveedor de maíz amarillo?

Entre los factores esenciales para que el Tolima fortalezca su papel como proveedor de maíz amarillo se cuentan la formalización de acuerdos de compra, la asistencia técnica especializada y el mejoramiento de la logística de acopio. Sin estos elementos, resulta difícil que los agricultores asuman el riesgo y el esfuerzo que implica un cambio sustancial en sus prácticas y áreas de siembra.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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