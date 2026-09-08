En los últimos cuatro años, el número de colombianos que iniciaron procesos de insolvencia o se declararon en quiebra aumentó 374%, hasta alcanzar 53.920 personas, según un informe de Insolvencia Colombia e IFI Inteligencia Financiera.

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El crecimiento refleja una mayor presión financiera sobre los hogares y el aumento de las dificultades para cumplir con las obligaciones y deudas.

El estudio señala que la informalidad laboral es uno de los factores que explican esta tendencia.

Según Luis Benítez, director del instituto encargado del análisis, cada punto porcentual de aumento de la informalidad representa unas 242.000 personas o familias adicionales en condiciones de vulnerabilidad, lo que puede incrementar la búsqueda de mecanismos de insolvencia.

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También se identificó un aumento de centros de conciliación y asesores que habrían promovido procesos de insolvencia fraudulentos, una situación que ya había sido advertida por el sector financiero.

Por departamentos, Caquetá registró el mayor incremento, con 13.000%, seguido de Tolima, con 1.908%, y Nariño, con 840%. El informe relaciona estos resultados con zonas donde ha aumentado la presencia de grupos armados ilegales.

Solo entre enero y agosto de 2026 se contabilizaron 16.896 nuevas solicitudes. Para todo el año se proyectaban inicialmente entre 22.000 y 25.000 casos, pero los desastres naturales podrían elevar esa cifra.

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