Por: VALORA ANALITIK

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La reforma pensional trajo nuevos mecanismos para que las mujeres en Colombia se pensionen más rápido, como el recorte progresivo de semanas mínimas para acceder a la jubilación.

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De acuerdo con la normativa que avaló la Corte Constitucional, las trabajadoras podrán acceder a la jubilación tras haber cumplido 1.000 semanas, límite que se alcanzará en 2036.

Según el alto tribunal, esta legislación para que las mujeres se pensionen más rápido en Colombia se centra en la corrección de brechas de género en el mercado laboral, el cual limita el acceso al trabajo de las mujeres embarazadas o con hijos.

Cómo será el mecanismo para que las mujeres en Colombia se pensionen más rápido

El recorte aprobado por la Corte, que incluso se aplica desde el año pasado, establece una reducción anual de 25 semanas en ese límite.

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Sin embargo, existe un beneficio adicional que fue avalado por el Congreso pero sobre el cual la Corte formuló reparos, motivo por el cual debe ser revisado nuevamente por la rama legislativa.

Se trata de un bono de 50 semanas extra para que las mujeres en Colombia se pensionen más rápido. Este beneficio aplica únicamente para aquellas trabajadoras que sean madres.

La reducción de semanas se otorga por un máximo de tres hijos, lo que permite restar hasta 150 semanas adicionales al límite mínimo de 1.000 semanas.

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Esta revisión la deberá realizar el Congreso de la República en las próximas semanas. Los cambios de la reforma pensional empezarán a regir el 1 de abril de 2027.

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