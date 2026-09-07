Por: VALORA ANALITIK

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El mercado cambiario local inicia la semana con un sesgo comprador en una jornada marcada por la cautela. Tras haber cerrado el viernes en $3.127, el dólar abrió la sesión de hoy en $3.140, lo que representa una variación inicial del +0,48 %,

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Los analistas destacaron que las cifras se ubican de manera precisa dentro de los parámetros estipulados por los modelos tácticos y manteniendo la estructura de consolidación de las últimas semanas.

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Debido al festivo en Estados Unidos por la celebración del Día del Trabajo (Labor Day), la sesión opera bajo el esquema de mercado Next Day, condición que reduce significativamente la liquidez en comparación con una jornada regular.

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A escala global, el índice DXY se mantiene estable en torno a los 92,2 puntos, reflejando flujos muy equilibrados y una ausencia temporal de catalizadores de ruptura. En la región, las divisas continúan respetando sus niveles de soporte clave, de acuerdo con JP Tactical Trading.

Alza sostenida del petróleo por tensiones en el Estrecho de Ormuz

Los precios internacionales de la energía extienden su racha alcista impulsados por la escalada militar. El Brent sube un 1,4 % hasta los US$97,58 por barril y el WTI gana un 1,3 % hasta los US$92,69 por barril.

El mercado reacciona a los recientes enfrentamientos entre EE. UU. e Irán, que incluyeron ataques a embarcaciones en los alrededores del Estrecho de Ormuz —tras la inutilización de tres petroleros iraníes por parte de Washington en respuesta a acciones contra buques de la Marina norteamericana—.

Aunque Teherán ha manifestado intenciones de concretar un acuerdo temporal con Omán para regular rutas seguras de tránsito comercial bajo supervisión de la Organización Marítima Internacional, persisten las dudas sobre el alcance de la medida y la postura del gobierno estadounidense frente a la influencia iraní en el canal estratégico.

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Semana de inflación en Colombia y en EE. UU.

A las 6:00 p.m. de hoy, el DANE revelará el dato oficial del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto de 2026. El mercado anticipa que la inflación anual retome una senda al alza y se ubique ligeramente por encima del 6,10 % (tras el registro de 6,03 % en julio), lo que mantendría la presión sobre la postura del Banco de la República.

En el plano internacional, la mira está puesta en el informe de inflación (IPC) de EE. UU. que se publicará el viernes de esta semana. Tras las sólidas cifras de empleo de la semana pasada (NFP de 162.000 puestos), la lectura de precios se perfila como el catalizador definitivo para dilucidar si la Reserva Federal procederá a subir los tipos de interés en la reunión del FOMC del próximo 15 y 16 de septiembre.

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