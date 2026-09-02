Por: VALORA ANALITIK

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La cotización del dólar en Colombia consolidó una jornada de relativa estabilidad con sesgo bajista, extendiendo el movimiento de corrección registrado a principios de semana.

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La divisa estadounidense cerró este miércoles en 3.159 pesos, registrando una leve caída del 0,09 % (-2,70 pesos) frente al dato del martes (3.161,70 pesos).

La sesión abrió en 3.150 pesos y marcó un máximo de 3.162,50 pesos antes de acelerar su descenso hasta un mínimo intradiario de 3.125 pesos, nivel no visto en las últimas jornadas.

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El mercado interbancario absorbió tanto las tensiones internacionales en el mercado de materias primas como la dinámica operativa de la más reciente subasta de opciones del Banco de la República.

Por su parte, el Índice DXY (dólar global) mostró una ligera variación del -0,09 % hacia las 99,59 unidades (con picos intradiarios cercanos a 99,9). El billete verde permaneció respaldado por el alza en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y un mercado que descuenta cerca de un 68 % de probabilidad de que la Reserva Federal incremente su tasa de interés en la reunión de septiembre.

En el ámbito local, la atención de los agentes del mercado se concentró en los resultados de la segunda subasta de opciones PUT de acumulación de reservas internacionales por parte del Banco de la República.

De acuerdo con análisis de Acciones & Valores, la reducción en la prima de corte refleja una menor probabilidad inmediata de ejercicio en comparación con el mes anterior. Sin embargo, la elevada demanda observada durante la subasta continúa generando incentivos tácticos de corto plazo para una apreciación del peso, en la medida en que los operadores buscan acercar la Tasa Representativa del Mercado a los niveles técnicos del Promedio Móvil de 20 días (PM20).

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Petróleo consolida máximos de seis semanas

En el escenario internacional, los precios del crudo se mantuvieron firmes en la parte alta del rango, actuando como un amortiguador clave para las divisas de países exportadores de energía frente al fortalecimiento del dólar.

El petróleo Brent avanzó un 0,86 %, consolidándose en los 95,46 dólares por barril. El petróleo WTI subió un 0,69 %, cotizando en 90,84 dólares por barril.

La prima de riesgo geopolítico se mantuvo elevada tras nuevos intercambios de ataques entre Estados Unidos e Irán en el estrecho de Ormuz. Pese a la postura firme de Washington, los precios pausaron su rally tras reportarse un volumen récord de tránsito de cerca de 17 millones de barriles diarios en el corredor marítimo.

Finalmente, la deuda pública colombiana cerró mercados con una valorización del 0,68 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.

Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P. Morgan para Colombia.

Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:

Los TES de 2028 terminaron en 12,195 % desde los 12,268 % de la sesión previa.

Los TES de 2033 concluyeron en 12,550 %, cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 12,678 %.

Los TES de 2050 finalizaron en 12,670 %; la jornada anterior en 12,850 %.

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