El Gobierno prepara un decreto para extender hasta el 31 de julio de 2027 la transición del Sisbén al Registro Universal de Ingresos (RUI).

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La medida busca dar más tiempo al Departamento Nacional de Planeación (DNP) para ajustar y validar los algoritmos del nuevo sistema, mientras el Sisbén continuará utilizándose para focalizar subsidios y programas sociales.

La decisión se produce después de las dificultades registradas durante la implementación del RUI.

Solo en agosto se recibieron más de 112.000 peticiones ciudadanas relacionadas con la clasificación socioeconómica asignada, una cifra muy superior a las registradas bajo el Sisbén: 42.407 solicitudes en 2024, 11.213 en 2025 y 11.756 hasta julio de 2026.

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El DNP reconoce que necesita más tiempo para fortalecer, validar, optimizar y calibrar los modelos técnicos del RUI, con el objetivo de reducir errores que puedan afectar el acceso de los hogares a subsidios y otros programas estatales.

Durante el periodo de transición, ambos sistemas podrán coexistir. El Sisbén seguirá apoyando la identificación de beneficiarios mientras se perfecciona el RUI y se corrigen las dificultades detecta uedas.

Con la ampliación, el Gobierno tendrá un año adicional para consolidar el nuevo mecanismo y garantizar una clasificación más precisa y justa.

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