Por: Portal Bogotá

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La Secretaría de Planeación es la entidad responsable de gestionar y actualizar la base de datos de registros sociales en Bogotá, con una labor fundamental orientada al manejo de trámites como la actualización de puntaje o modificación de información en el Sisbén, así como el agendamiento de visitas para caracterización de los hogares cuando sea necesario. Para efectuar estos procedimientos, se requieren ciertos documentos básicos: la copia de la cédula de la persona que realiza la solicitud (que debe ser mayor de edad y miembro del hogar), el recibo más reciente de un servicio público como energía o acueducto del domicilio, y los datos de contacto, incluido un número telefónico y correo electrónico.

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Existen situaciones particulares que exigen documentación adicional. Por ejemplo, si lo que se busca es incluir, retirar o informar novedades sobre los integrantes del hogar, se debe presentar el registro civil de nacimiento para menores de siete años, la tarjeta de identidad para los que tengan entre siete y diecisiete años, y para personas extranjeras, la cédula de extranjería, salvoconducto SC2, permiso de protección temporal o pasaporte, dependiendo del caso. Si la novedad corresponde al fallecimiento de algún miembro, es indispensable anexar el certificado de defunción, y en los casos donde se actúe como apoderado, se sumará la carta de autorización o el documento de representación legal correspondiente.

El Sisbén, cuyo nombre significa Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales, es una encuesta de clasificación socioeconómica que diseña el Departamento Nacional de Planeación (DNP). Su principal objetivo es definir el grado de pobreza de los hogares para facilitar la asignación eficiente de recursos en inversión social. En Bogotá, este proceso se aplica siguiendo las directrices del DNP, bajo la administración de la Secretaría de Planeación.

De acuerdo con la información oficial, algunos trámites relacionados con el Sisbén pueden hacerse por medios virtuales y de manera gratuita, gracias a los canales oficiales que operan las 24 horas. Entre ellos se encuentran la consulta del grupo asignado en el Sisbén y la solicitud de la encuesta por primera vez, para lo cual aplican ciertas condiciones. Además, los ciudadanos pueden acudir presencialmente a cualquiera de los siete SuperCADE distribuidos en Bogotá: Suba, Américas, Bosa, 20 de Julio, Manitas, Engativá y CAD, este último con atención ininterrumpida. También es posible consultar puntos de atención adicionales a través del directorio institucional de la Secretaría de Planeación.

¿Cuáles son los requisitos para actualizar información en el Sisbén en Bogotá?

Para actualizar la información en el Sisbén es indispensable presentar la cédula de ciudadanía del solicitante (mayor de edad y miembro del hogar), el recibo reciente de energía o acueducto, número telefónico y correo electrónico. Si existen cambios en la composición del hogar, se solicitan documentos adicionales, como registros civiles de nacimiento, tarjetas de identidad, documentos de extranjería o certificados de defunción, según corresponda, y eventualmente una carta de autorización si se actúa como apoderado.

¿Qué es el Sisbén y cuál es su función en Bogotá?

El Sisbén, o Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales, es una herramienta elaborada por el Departamento Nacional de Planeación para clasificar socioeconómicamente a los hogares, identificar su grado de pobreza y facilitar así la adjudicación de recursos para inversión social. En Bogotá, su aplicación y gestión corresponde a la Secretaría de Planeación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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