El programa Colombia Mayor anunció el séptimo ciclo de transferencias monetarias para septiembre de 2026, con recursos por $639.643 millones destinados a garantizar los pagos de cerca de tres millones de adultos mayores en todo el país.

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La entrega se realizará entre el 3 y el 13 de septiembre, de acuerdo con el cronograma establecido por Prosperidad Social.

El monto dependerá de la categoría del beneficiario. Las mujeres de 60 años en adelante y los hombres desde los 65 años recibirán una transferencia mensual de $230.000, mientras que los demás beneficiarios mantendrán el pago de $80.000, según los criterios de focalización vigentes.

Prosperidad Social explicó que los recursos fueron asegurados pese a las dificultades presupuestales encontradas al asumir la administración del programa.

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Según el Gobierno, Colombia Mayor tenía un déficit de financiación de $3,5 billones, por lo que fue necesario optimizar y reorganizar recursos del Presupuesto General de la Nación para garantizar la continuidad de las ayudas.

Los beneficiarios habilitados deberán consultar previamente la disponibilidad del pago y reclamarlo durante las fechas establecidas, utilizando el mecanismo asignado y presentando su documento de identidad en el punto autorizado.

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