La Alcaldía de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital del Hábitat, ofrece en 2026 el programa Arrendamiento Temporal Solidario, una ayuda económica dirigida a hogares que enfrentan dificultades socioeconómicas y necesitan apoyo para cubrir parcial o totalmente el canon de arriendo.

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El beneficio se entrega una sola vez por cada unidad habitacional independiente y busca brindar una solución temporal a familias en situación de vulnerabilidad.

El subsidio puede alcanzar hasta 0,62 salarios mínimos, equivalentes a $1.085.561 en 2026.

Para acceder, los interesados deberán presentar el formulario de postulación y documentos como identificación de los integrantes mayores de edad, certificación de ingresos, contrato de arrendamiento vigente, recibos de servicios públicos, fotografías de la vivienda, certificación bancaria y datos del inmueble.

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El programa prioriza a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar o en riesgo de feminicidio, víctimas del conflicto armado, personas afectadas por emergencias o desastres, adultos mayores, recicladores registrados y grupos étnicos.

Entre los requisitos están ser mayor de edad, acreditar ingresos de hasta un salario mínimo, pertenecer a un grupo priorizado, no tener vivienda propia y no haber recibido anteriormente un subsidio de vivienda.

La Secretaría realizará el 4 de septiembre una jornada de orientación en Chapinero, mientras se espera la apertura de la próxima convocatoria durante los siguientes meses.

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