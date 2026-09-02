El mercado de vivienda en Colombia enfrenta un escenario de desaceleración durante 2026, marcado por dificultades de financiación, incertidumbre sobre los subsidios y una menor confianza de los hogares.

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En el primer semestre, el 71 % de las búsquedas en Fincaraíz correspondió a arriendos, mientras solo 29 % estuvo relacionado con compras. Además, las ventas de vivienda cayeron 8 %, en medio de tasas de interés del Banco de la República de 12 %.

Ante esta situación, el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) y el Banco Agrario ofrecen tasas preferenciales entre 10,6 % y 10,9 % efectivo anual, buscando facilitar el acceso a vivienda, especialmente en el segmento VIS.

También cobra relevancia el leasing habitacional, modalidad de arriendo con opción de compra que aumentó 10,6 % sus operaciones durante el primer trimestre de 2026.

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La Ley 2434 permite incluir gastos de escrituración e impuestos dentro del crédito, contribuyendo a un aumento de 4,8 % en los desembolsos. Los jóvenes y hogares de estratos medios son algunos de los principales beneficiarios potenciales.

El Gobierno plantea construir un millón de viviendas en cuatro años y reactivar subsidios para VIS. Fincaraíz considera clave combinar subsidios, financiación, leasing y beneficios tributarios para recuperar el sector.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.