Por: El Espectador

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Para muchas familias en Bogotá, dar el paso hacia la vivienda propia está lleno de esperanza, pero también de desafíos inesperados. El caso de Nicolás Ríos, un hombre de 33 años, es una muestra clara de esta realidad. Al adquirir una vivienda de interés social en el barrio El Porvenir, en Bosa, Nicolás creyó que por fin tendría estabilidad y un espacio propio. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que los compromisos económicos no acaban con la firma del contrato. Su nueva casa estaba tan lejos de su trabajo que debió comprar una moto para movilizarse, lo cual implicó asumir una deuda adicional. Así, el sueño de la vivienda propia dejó ver nuevas complejidades, que, en muchos casos, las estadísticas no reflejan.

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Los números oficiales sobre el desarrollo inmobiliario en Bogotá, presentados en el reporte, podrían dar la impresión de que es un momento favorable para quienes desean comprar vivienda de interés social. En el periodo analizado, aunque la expedición de licencias para construir Vivienda de Interés Social (VIS) y Vivienda de Interés Prioritario (VIP) disminuyó en 2025 respecto a 2024, el inicio de obras aumentó. De acuerdo con las cifras, las licencias VIS en Bogotá pasaron de 19.496 en 2024 a 16.370 en 2025, lo que representa una caída del 16 %. A pesar de esta reducción, las viviendas VIS en proceso crecieron de 29.663 a 30.543 unidades, mostrando una tendencia distinta en la ejecución de obras frente al trámite de permisos.

El crecimiento, sin embargo, no fue uniforme en todos los segmentos. Entre 2024 y 2025, la expansión más significativa la protagonizaron las unidades de Vivienda de Interés Prioritario, que abarcaron el 86 % del aumento neto de habitaciones construidas. Por otro lado, el panorama geográfico de la vivienda social también se modificó notablemente en los últimos años. Según los datos compartidos, al comparar la situación actual con la de 2016, los barrios como Ciudad Bolívar y Usme disminuyeron de manera importante el número de VIS en proceso. Al contrario, sectores como Fontibón, Suba y Bosa multiplicaron significativamente la construcción de este tipo de viviendas. Ahora, estas tres localidades concentran buena parte de la actividad reciente en vivienda social, desplazando el foco del desarrollo hacia nuevas zonas de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las tendencias actuales en la construcción de vivienda de interés social en Bogotá?

Las cifras revelan que, aunque hubo una disminución en la expedición de licencias para Vivienda de Interés Social (VIS) y Vivienda de Interés Prioritario (VIP), el número de viviendas en proceso de construcción aumentó, especialmente en los segmentos de Vivienda de Interés Prioritario, que concentraron casi el 86 % del crecimiento neto entre 2024 y 2025.

¿Cómo ha cambiado la distribución de la vivienda de interés social en Bogotá en los últimos años?

En comparación con 2016, localidades como Fontibón, Suba y Bosa han visto un fuerte crecimiento en la construcción de vivienda de interés social, mientras que zonas tradicionalmente receptoras como Ciudad Bolívar y Usme mostraron una importante reducción, evidenciando un cambio en la concentración territorial del desarrollo inmobiliario social en la ciudad.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.