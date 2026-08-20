Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) invita a la ciudadanía a sumergirse en una experiencia única de danza y tradición con el taller ‘Tardes de Ritmos Brasileros’. Este evento se llevará a cabo en la Casona de la Danza, el viernes 28 de agosto de 2026, a las 3:00 p. m. Según la información compartida en el portal oficial ‘Bogotá, mi ciudad, mi casa’, la actividad requiere inscripción previa y la participación no tiene costo.

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La propuesta busca ofrecer un recorrido vivencial por tres ritmos fundamentales que forman parte de la cultura e identidad del pueblo brasilero: la lambada, la toada y la samba. Cada uno de estos ritmos propone exploraciones distintas, que invitan a los asistentes a conectar con su propia expresividad y reconocer el valor de la danza como celebración colectiva. El taller se plantea como un espacio donde el ritmo, el movimiento y la conexión comunitaria tienen un protagonismo especial, articulando la exploración, la improvisación y la expresividad corporal.

Durante la jornada, los asistentes podrán acercarse a la lambada, ritmo caracterizado por el movimiento fluido de caderas y la expresividad sensual tanto del cuerpo como de la pareja. Por su parte, la toada se presenta como una puerta al sentido ritual y la lírica que define las tradiciones del norte de Brasil, invitando a la interpretación gestual y musical. La samba, ampliamente reconocida a nivel internacional, será abordada desde el trabajo rítmico, la agilidad de los pies y la fiesta colectiva, elementos esenciales en las celebraciones brasileras.

El encargado de guiar este taller es Felipe Dosantos, licenciado en Educación Artística con énfasis en Danza y Teatro de la Universidad Antonio Nariño. Con más de una década de experiencia como formador e intérprete, Dosantos se ha especializado en la investigación, interpretación y difusión de los ritmos y danzas brasileras y del folclor nacional. Su conocimiento y trayectoria garantizan un proceso formativo integral e inmersivo para quienes deseen explorar la riqueza de estas manifestaciones dancísticas.

Para inscribirse y participar, se habilitó un formulario de registro, según Idartes, asegurando el acceso gratuito para todos los interesados que reserven su cupo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué ritmos brasileros se abordarán en el taller de Idartes en Bogotá?

De acuerdo con la información oficial, el taller ‘Tardes de Ritmos Brasileros’ propone un recorrido por la lambada, la toada y la samba, permitiendo a los asistentes explorar la expresividad sensual de la lambada, el sentido ritual de la toada y la energía festiva de la samba.

¿Quién es Felipe Dosantos, el director del taller ‘Tardes de Ritmos Brasileros’?

Felipe Dosantos es licenciado en Educación Artística con énfasis en Danza y Teatro por la Universidad Antonio Nariño y cuenta con más de 10 años de experiencia como artista formador. Ha enfocado su carrera en la investigación y difusión de ritmos tradicionales brasileros y el folclor nacional, consolidándose como figura clave en este campo de la danza.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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