Por: Portal Bogotá

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La ciudad de Bogotá se prepara para vivir una nueva edición de uno de sus eventos culturales más significativos: la tercera versión del festival Vallenato al Parque, programada para los días sábado 22 y domingo 23 de agosto de 2026. Este festival se ha consolidado como parte esencial del panorama musical capitalino y es, de acuerdo con información oficial de la Alcaldía de Bogotá, un reflejo de la apropiación del vallenato por parte del público bogotano. En esta edición, el evento reunirá a más de 150 músicos distribuidos en 18 agrupaciones, quienes serán los protagonistas de dos jornadas inolvidables dedicadas a celebrar la tradición y riqueza de este género musical que ha trascendido las fronteras del Caribe para instalarse en el corazón cultural del país.

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La celebración se complementa con la participación institucional del Metro de Bogotá, que tendrá un stand participativo bajo la iniciativa BogotáModoMetro. Según la Alcaldía, el objetivo es fortalecer los valores de respeto, corresponsabilidad y cuidado de lo público a través de información sobre los avances de la obra y las ventajas del sistema. Los ciudadanos que asistan al festival podrán acercarse para conocer detalles sobre el proyecto, recibir pautas para su uso adecuado y disfrutar de experiencias audiovisuales que ilustran los cambios urbanos que traerá consigo el Metro.

El componente solidario también cobra protagonismo este año. De acuerdo con información del Instituto Distrital de las Artes (Idartes), la invitación se extiende a quienes asistan al festival para que lleven donaciones de alimentos no perecederos y kits de aseo. Estas ayudas serán entregadas en puntos habilitados en los accesos de la calle 63 y la carrera 60, cerca de la Biblioteca Virgilio Barco, y serán recolectadas por la Cruz Roja, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) y el propio Idartes, con el fin de apoyar a las familias damnificadas por el reciente terremoto del 10 de agosto.

Para facilitar el disfrute del evento, la organización sugiere llegar con anticipación —las puertas abren a las 12:30 p. m. el sábado y a las 11 a. m. el domingo— y recomienda el uso de ropa cómoda, protector solar e impermeable. Adicionalmente, advierte que no estará permitido el ingreso de objetos como banderas de equipos de fútbol, bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas, mascotas, bicicletas, drones ni elementos para acampar. Seguir las indicaciones del personal de logística y seguridad será clave para garantizar una experiencia placentera y segura.

Con todo esto, Vallenato al Parque 2026 reafirma su carácter de fiesta cultural, escenario de solidaridad y motor de transformación social para Bogotá.

¿Qué artistas se presentarán en Vallenato al Parque 2026 en Bogotá?

En la programación oficial para la tercera edición de Vallenato al Parque 2026 en Bogotá se anuncia la participación de más de 150 músicos provenientes de 18 agrupaciones. Entre los nombres destacados para esta edición se encuentran Otto Serge, Beto Zabaleta, Los Diablitos y Ana del Castillo, artistas reconocidos en el ámbito vallenato y cuya presencia promete un repertorio lleno de tradición y alegría que congregará a los asistentes durante los dos días de evento.

¿Cómo apoyar a las familias afectadas por el terremoto durante Vallenato al Parque 2026?

De acuerdo con el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), quienes asistan a Vallenato al Parque 2026 podrán brindar apoyo a las familias damnificadas por el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto llevando donaciones de alimentos no perecederos y kits de aseo. Las entregas se recibirán en los puntos habilitados en las entradas de la calle 63 y la carrera 60, frente a la Biblioteca Virgilio Barco, bajo la coordinación de la Cruz Roja, IDIGER e Idartes durante el desarrollo del evento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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