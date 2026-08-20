Por: Portal Bogotá

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El orgullo de Bogotá estuvo presente durante la emotiva bienvenida que los rescatistas del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá recibieron tras su regreso de Cali, donde apoyaron durante diez días las labores de búsqueda y rescate a raíz del terremoto ocurrido en esa ciudad. El alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, fue el encargado de recibir personalmente a este equipo conformado por hombres, mujeres y perros rescatistas, quienes lograron el rescate con vida de un hombre y una mujer el pasado 11 de agosto, de acuerdo con la información reportada por el portal oficial de la Alcaldía de Bogotá.

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Los bomberos viajaron a Cali el 10 de agosto, respondiendo a la emergencia con capacidades especializadas en operaciones de búsqueda y rescate de personas atrapadas bajo escombros, reflejando así la preparación y dedicación de los equipos de emergencia de la capital colombiana. Durante la ceremonia de recibimiento, el alcalde Galán expresó su agradecimiento y admiración por el trabajo realizado, destacando que tanto los alcaldes de otras ciudades como los ciudadanos manifestaron su reconocimiento al equipo bogotano. Según palabras textuales del mandatario: “Vine a recibir a los miembros del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá que fueron a atender la emergencia en Cali... Me dijeron los alcaldes, me dijo la ciudadanía que estaba allá: estos son los mejores rescatistas de Colombia... Ellos son los mejores de Colombia y de los mejores del mundo. ¡Orgullo bogotano! Gracias a ustedes por esa labor y por dejar el nombre de Bogotá muy alto”.

Esta intervención de los Bomberos de Bogotá no solo contribuyó al éxito de las labores de rescate en Cali, sino que también evidenció la disposición de la ciudad para apoyar a otras regiones del país en situaciones de crisis, poniendo a disposición su conocimiento y experiencia en emergencias.

Finalmente, la Alcaldía recordó a los ciudadanos la importancia de denunciar cualquier hecho que afecte la convivencia o sea de carácter delictivo a través de la Línea de Emergencias 123, herramienta esencial en la lucha contra el crimen y en la construcción de una ciudad más segura para todos, como lo menciona la campaña "Bogotá camine segura".

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue la participación de los Bomberos de Bogotá en el rescate tras el terremoto en Cali?

De acuerdo con la información suministrada por la Alcaldía de Bogotá, los rescatistas del Cuerpo Oficial de Bomberos viajaron a Cali el 10 de agosto. Durante su estadía de diez días, emplearon sus capacidades especializadas en búsqueda y rescate de personas atrapadas bajo escombros, logrando salvar con vida a un hombre y una mujer el 11 de agosto, un ejemplo destacado de la preparación y compromiso de este equipo.

¿Qué servicios ofrece la Línea de Emergencias 123 en Bogotá?

La Línea de Emergencias 123, según la Alcaldía de Bogotá, es el canal oficial para reportar hechos contrarios a la convivencia o delitos en la ciudad. Su uso adecuado permite activar sanciones o procesos investigativos que contribuyen a la seguridad y al fortalecimiento de la convivencia en Bogotá.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.