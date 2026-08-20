Por: Noticiero 90 minutos

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El terremoto ocurrido el 10 de agosto de 2026 en Cali no solo provocó daños de gran magnitud en numerosas edificaciones, sino que abrió un debate necesario: ¿es viable reconstruir donde los edificios colapsaron? La respuesta pasa, ante todo, por la aplicación rigurosa de criterios técnicos y estudios especializados, según explicó Jaime Cárdenas, ingeniero civil de Gemsas, en declaraciones recogidas por 90minutos.co.

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Cárdenas fue claro: sí es posible volver a edificar en esos terrenos afectados, pero solo después de llevar a cabo un exhaustivo estudio técnico sobre el estado real del suelo. Esto involucra estudios de suelos y análisis geotécnicos, indispensables para conocer la capacidad portante y las condiciones precisas del terreno. Estos análisis permitirán definir la profundidad de los sondeos y, con ello, el diseño más apropiado para la futura estructura. De acuerdo con el ingeniero, “el suelo es el suelo”, y la clave consiste en adaptar el diseño a las circunstancias y limitaciones que revela la geotecnia.

La siguiente etapa implica que el ingeniero estructural, ya con los insumos técnicos en mano, proponga el sistema constructivo adecuado. Este podría variar desde mampostería estructural y muros portantes de concreto, hasta sistemas de estructuras puntuales. Sin embargo, Cárdenas advierte que la elección no puede responder solamente a la voluntad del inversionista; el tipo de cimentación y la calidad del suelo definirán el método idóneo, y será esta base la que determine el resto de la edificación. Como precisa: "Todo lo define la calidad de la cimentación, y eso lo va a definir el estudio de suelos".

Cada nuevo proyecto, antes de obtener licencia de construcción, debe pasar por el trámite de revisión ante la curaduría urbana y una revisión estructural externa. Es importante que se mantenga supervisión técnica a lo largo de toda la obra, con monitoreo independiente del proceso constructivo, no limitado a la estructura principal. Cárdenas subrayó que, en muchos casos, los riesgos provienen de elementos no estructurales como muros divisorios, barandas o pisos, que pueden desprenderse durante un sismo.

La reconstrucción tras la tragedia del 10 de agosto, por tanto, exige un compromiso fuerte con la rigurosidad técnica y un estricto control durante todas las etapas, para asegurar la protección de las futuras edificaciones en Cali.

¿Qué se debe analizar antes de reconstruir en terrenos afectados por un sismo?

Antes de iniciar una nueva construcción en zonas afectadas por un terremoto, es fundamental realizar estudios de suelos y análisis geotécnicos. Estos permiten identificar la capacidad de soporte del terreno, definir la cimentación necesaria y elegir el sistema estructural más seguro, según describe el ingeniero Jaime Cárdenas.

¿Quién supervisa que la nueva construcción cumpla con los requisitos técnicos después de un terremoto?

De acuerdo con lo señalado por el ingeniero Jaime Cárdenas, la supervisión de las nuevas construcciones en zonas afectadas requiere revisión ante la curaduría y validación externa de diseños. Además, es imprescindible una vigilancia independiente que garantice el seguimiento técnico durante toda la obra, tanto en elementos estructurales como no estructurales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.