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Pico y Placa Solidario en Cali: en qué consiste y qué medidas rigen

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El Pico y Placa Solidario es una estrategia implementada por la Alcaldía de Cali, específicamente por la Secretaría de Movilidad, como respuesta a la emergencia ocasionada por el terremoto del 10 de agosto. Esta medida busca disminuir la congestión de vehículos y, a la vez, ayudar en el financiamiento de proyectos para el sistema de transporte masivo de la ciudad. Según la información oficial, se trata de una acción extraordinaria adoptada ante la situación de emergencia, con el propósito de mantener la movilidad y permitir el paso expedito de los organismos de socorro, grúas y maquinaria necesaria en la atención de la crisis.

De acuerdo con los anuncios de la Secretaría de Movilidad de Cali, el Pico y Placa Solidario mantiene restricciones claras durante la semana, las cuales se aplican de la siguiente manera: los jueves no pueden circular vehículos cuyas placas sean pares; los viernes, las restricciones son para los vehículos con placas impares; y los sábados, nuevamente para las placas pares. El horario en el cual estas restricciones tienen vigencia es desde las 6:00 a. m. hasta las 7:00 p. m. Además, las autoridades recomiendan consultar información únicamente a través de los canales oficiales de la Alcaldía, como una forma de contrarrestar rumores y noticias imprecisas que circulan en redes sociales.

Justamente, en los últimos días se expandieron rumores sobre la supuesta aplicación obligatoria de una jornada de Día sin Carro el viernes 21 de agosto en Cali. No obstante, la Secretaría de Movilidad desmintió categóricamente esta información, reiterando que no ha sido decretada ninguna restricción vehicular de este tipo para esa fecha. Las autoridades recalcaron que el viernes 21 de agosto el tráfico se mantendrá bajo el esquema especial del Pico y Placa Solidario, sin una jornada extraordinaria de Día sin Carro.

La Administración Distrital enfatizó la importancia de mantener un comportamiento responsable y solidario durante estos días, insistiendo en que el respeto a las restricciones vigentes es fundamental para permitir el trabajo de los equipos de emergencia y mitigar los efectos negativos del sismo en la movilidad de la ciudad.

¿En qué consiste el Pico y Placa Solidario implementado en Cali tras el terremoto?

El Pico y Placa Solidario es una medida temporal adoptada por la Secretaría de Movilidad de Cali que restringe la circulación de ciertos vehículos según el número de su placa en días específicos y horarios definidos, con el fin de mejorar la movilidad urbana mientras se atiende la emergencia causada por el terremoto del 10 de agosto.

¿Habrá una jornada de Día sin Carro en Cali el 21 de agosto de 2026?

No, según la Secretaría de Movilidad de Cali, no está programada ninguna jornada de Día sin Carro para el viernes 21 de agosto de 2026. El tráfico vehicular seguirá operando bajo las normas del Pico y Placa Solidario implementado debido a la emergencia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.