Por: Noticiero 90 minutos

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El homenaje “Día de las Velitas por Cali, por el Valle” invita a toda la ciudadanía a encender una vela este viernes a las 7:00 de la noche, sin importar el lugar donde se encuentre, en un acto simbólico para mostrar solidaridad y esperanza hacia las familias afectadas por la reciente tragedia que golpeó la región. De acuerdo con la información publicada por 90minutos.co, esta jornada busca ser un mensaje colectivo de apoyo y recordar con respeto a las personas que ya no están con nosotros.

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El evento consiste en unirse desde cada espacio a una cadena de luz, donde cada vela encendida representa el acompañamiento espiritual y la memoria viva de quienes perdieron la vida en el terremoto ocurrido el 10 de agosto. Además, se invita a quienes participen a dedicar una oración por las víctimas y sus seres queridos, reforzando el sentido de unidad y empatía que quiere transmitir la iniciativa.

La convocatoria suma el respaldo de la Alcaldía de Santiago de Cali y la Gobernación del Valle del Cauca. Estas entidades, según indica la fuente, instan a que la población haga parte de la conmemoración desde sus hogares o cualquier otro lugar, en un acto de recogimiento y apoyo mutuo. El mensaje central de la invitación, “Somos luz. Somos memoria. Somos los que ya no están”, destaca el carácter simbólico del encuentro, apelando a la identidad colectiva con la frase “Cali somos todos”. Este lema centraliza la importancia de reconocer que la ciudad y el departamento son una sola comunidad que se solidariza en los momentos difíciles.

La actividad representa no solamente un homenaje sino también una forma de sostener la esperanza y la unión social ante la adversidad. De acuerdo con el mismo portal, la invitación ha sido ampliamente difundida en redes sociales y medios regionales, procurando que cada ciudadano, desde su sitio, aporte luz para quienes están atravesando el duelo. Así, una vela encendida se convierte en el símbolo de la resiliencia y el apoyo mutuo, recordando a todos que el dolor es compartido y la memoria debe mantenerse viva con gestos solidarios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste el Día de las Velitas por Cali y el Valle?

El Día de las Velitas por Cali y el Valle es una jornada simbólica en la que la ciudadanía es invitada a encender una vela a las 7:00 de la noche, desde cualquier lugar, para rendir homenaje a las víctimas del terremoto del 10 de agosto y acompañar a las familias afectadas. La iniciativa, respaldada por la Alcaldía de Santiago de Cali y la Gobernación del Valle del Cauca, promueve un momento de solidaridad y esperanza.

¿Por qué la frase “Cali somos todos” es relevante en este homenaje?

La frase “Cali somos todos” resalta la importancia de la unidad y la identidad colectiva durante este homenaje. Al recordar que todos forman parte de una misma comunidad, la convocatoria promueve la empatía y el respaldo mutuo entre los habitantes de Cali y el Valle del Cauca, especialmente en momentos de dolor como los que deja una tragedia.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.