Por: Noticiero 90 minutos

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El “Día de las Velitas por Cali, por el Valle” se presenta como una convocatoria especial a toda la ciudadanía, que invita a encender una vela este viernes a las 7:00 de la noche desde cualquier lugar en el que usted se encuentre. Esta acción busca ser un símbolo de solidaridad y esperanza, destinado a acompañar en la distancia a quienes han sido afectados por la reciente tragedia y a rendir homenaje a las vidas que ya no están presentes. De acuerdo con la información publicada por 90minutos.co, el homenaje se propone como un acto colectivo, que aspira a fortalecer el sentido de comunidad y memoria entre los habitantes de Cali y el Valle del Cauca.

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La iniciativa, llamada formalmente “Día de las Velitas por Cali, por el Valle”, tiene dos objetivos fundamentales. Por un lado, convoca a los ciudadanos a orar, y por otro, promueve el recuerdo de las víctimas del sismo ocurrido el 10 de agosto. No se trata simplemente de encender una vela, sino de participar en una jornada que une a los habitantes en un mismo sentimiento de acompañamiento, sin importar el lugar físico donde se encuentren al momento del gesto simbólico.

Según destaca el mensaje detrás de la convocatoria, “somos luz. Somos memoria. Somos los que ya no están”. Se plantea así un escenario en el que la memoria de las personas fallecidas se mantiene viva y la solidaridad trasciende el ámbito individual, invitando a que cada ciudadano se convierta en portador de esa luz y esperanza. Además, el lema “Cali somos todos” refuerza la idea de que la ciudad y su gente conforman un solo cuerpo ante la adversidad.

La Alcaldía de Santiago de Cali y la Gobernación del Valle del Cauca respaldan oficialmente esta jornada, motivando la participación desde los hogares o cualquier otro espacio. El énfasis está en la colectividad: que la unión a través de un acto tan sencillo como encender una vela aporte consuelo y honre tanto a las víctimas directas de la tragedia como a las familias que siguen enfrentando las difíciles consecuencias del desastre.

Así, este viernes a las 7:00 p. m., la luz de las velas encendidas en Cali y el Valle servirá como un homenaje silencioso, colectivo y profundo a quienes lo perdieron todo, recordando que, incluso en la distancia, se puede acompañar y sostener la memoria.

¿En qué consiste el ‘Día de las Velitas por Cali, por el Valle’ y cuál es su objetivo?

El Día de las Velitas por Cali, por el Valle es una convocatoria propuesta para que, a las 7:00 de la noche, todos los ciudadanos enciendan una vela desde donde se encuentren. Su fin es honrar a las víctimas del terremoto del 10 de agosto y enviar un mensaje de solidaridad y esperanza a las familias afectadas, reforzando el sentido de pertenencia y colectivo mediante un sencillo pero significativo gesto simbólico.

¿Por qué la luz de una vela es un símbolo importante en este homenaje a las víctimas del terremoto en Cali?

La luz de una vela representa memoria, solidaridad y esperanza. Según la información divulgada, este símbolo sencillo permite a quienes participan unirse en el recuerdo de las personas fallecidas y acompañar, desde distintos puntos, a las familias que sufren por la tragedia, mostrando que la unión y el apoyo pueden expresarse incluso en medio de la distancia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.