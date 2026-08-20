Por: Noticiero 90 minutos

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El próximo homenaje en Cali y el Valle del Cauca convoca a la ciudadanía a expresar solidaridad y mantener viva la memoria de quienes han sufrido y de quienes ya no están a causa del reciente terremoto. Según información difundida por 90minutos.co, la invitación es a encender una vela este viernes a las 7:00 de la noche, desde cualquier lugar, como un acto simbólico de unión, recogimiento y esperanza dirigido a las familias víctimas de la tragedia. Esta iniciativa ha sido denominada “Día de las Velitas por Cali, por el Valle” y cuenta con el respaldo de la Alcaldía de Santiago de Cali y la Gobernación del Valle del Cauca, quienes buscan que las personas participen, estén donde estén, y se unan en oración y solidaridad con los afectados.

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La convocatoria plantea que no importa el punto geográfico en el que se encuentre cada ciudadano, sino la intención compartida de encender, a la misma hora, una vela que simbolice compañía y empatía hacia quienes atraviesan este momento complejo. Como parte de la jornada, circula la frase: “Somos luz. Somos memoria. Somos los que ya no están”, motivando a la reflexión colectiva sobre el dolor y la resiliencia frente a la tragedia. Asimismo, el eslogan “Cali somos todos” subraya que la reconstrucción emocional y la dignidad ante la adversidad se fundamentan en la unidad colectiva.

La programación fijada para este homenaje será una oportunidad de recordar a las víctimas del terremoto ocurrido el 10 de agosto y de expresar, aunque sea desde la distancia, apoyo constante a las familias que han tenido que afrontar la pérdida y la incertidumbre. Este sencillo acto busca consolidar un lazo social que reconforte a quienes más lo necesitan y recuerde la importancia de la memoria y la solidaridad en los momentos más difíciles.

De acuerdo con 90minutos.co, este gesto quiere contribuir no solo al homenaje, sino también al ánimo de la comunidad, para que nadie se sienta solo en la reconstrucción emocional después de una catástrofe. Haciendo énfasis en la importancia de sumarse a la jornada, se invita a participar a toda la ciudadanía y a compartir el símbolo de la luz, como un recordatorio de que, incluso en la oscuridad, la esperanza y la memoria colectiva pueden prevalecer.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste el “Día de las Velitas por Cali, por el Valle” y cuál es su objetivo?

El “Día de las Velitas por Cali, por el Valle” es una jornada simbólica en la que, a las 7:00 de la noche, las personas están invitadas a encender una vela dondequiera que estén, como un gesto de solidaridad con las familias afectadas por el terremoto y para honrar la memoria de quienes fallecieron. El objetivo principal es acompañar desde la distancia, compartir esperanza y fortalecer la unión y la empatía dentro de la comunidad.

¿Por qué es importante la memoria colectiva en homenajes como el del día de velitas en Cali?

La memoria colectiva permite a las comunidades recordar a las víctimas, honrar su legado y construir espacios de solidaridad en medio del dolor. En este contexto, encender una vela representa no solo un acto individual de apoyo, sino que fortalece la identidad y la resiliencia ante tragedias, ayudando a las familias y a la sociedad a mantener viva la esperanza y la dignidad.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.