Por: Noticiero 90 minutos

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La ciudad de Cali y el departamento del Valle del Cauca se preparan para un sentido homenaje a las víctimas del reciente terremoto ocurrido el 10 de agosto. De acuerdo con la información publicada por Noticiero 90 Minutos, este acto simbólico convoca a toda la comunidad a encender una vela este viernes a las 7:00 de la noche, sin importar el lugar donde se encuentre cada persona. La iniciativa, denominada “Día de las Velitas por Cali, por el Valle”, busca transmitir un mensaje de solidaridad y esperanza a las familias afectadas, además de honrar la memoria de quienes lamentablemente perdieron la vida en esta tragedia.

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La invitación tiene un elemento profundamente colectivo. Desde la Alcaldía de Santiago de Cali y la Gobernación del Valle del Cauca, se hace un llamado explícito a toda la ciudadanía para sumarse al homenaje desde el lugar en el que esté. La jornada, que también incluye un momento de oración, pretende que la luz de cada vela encendida sea símbolo del acompañamiento y el cariño hacia las personas que atraviesan el duelo y la reconstrucción tras el sismo.

La actividad viene reforzada con un mensaje que resalta la importancia de la memoria y la unión. “Somos luz. Somos memoria. Somos los que ya no están”, señala la frase insignia que acompaña esta convocatoria, invitando a no olvidar a quienes murieron y a mantener encendida su presencia en el corazón de la ciudad. Además, el lema “Cali somos todos” enfatiza la idea de que la comunidad es una sola, especialmente frente a las adversidades.

Este Día de Velitas, que en la tradición local suele estar marcado por el encuentro familiar, adquiere así un nuevo sentido de encuentro simbólico, centrado en el recuerdo y la solidaridad. De acuerdo con Noticiero 90 Minutos, el acto de encender una vela se convierte en un gesto sencillo pero cargado de significado, al permitir que, a través de la distancia, las familias afectadas sientan el apoyo de todo un departamento. Este acto colectivo no solo busca honrar a quienes ya no están, sino fortalecer los lazos de empatía y unión entre los ciudadanos en un momento de duelo y reconstrucción.

¿Cuál es el objetivo del Día de las Velitas por Cali y por el Valle?

El principal objetivo de la jornada “Día de las Velitas por Cali, por el Valle” es rendir homenaje a las víctimas del terremoto del 10 de agosto, llevando un mensaje de solidaridad, esperanza y acompañamiento a las familias afectadas. Según Noticiero 90 Minutos, el acto busca unir a los ciudadanos a través de un gesto simbólico —encender una vela a las 7:00 de la noche— para recordar a quienes perdieron la vida y fortalecer la memoria colectiva.

¿Por qué se eligió encender una vela como símbolo de homenaje a las víctimas del terremoto en Cali?

La vela ha sido elegida como símbolo por su carga de significado: representa la luz, la memoria y el acompañamiento en medio de las adversidades. De acuerdo con la convocatoria citada por Noticiero 90 Minutos, encender una vela desde cualquier lugar es una manera colectiva y silenciosa de expresar solidaridad y mantener vivo el recuerdo de quienes ya no están, mostrando que Cali y el Valle se unen en un solo sentir frente al dolor.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.