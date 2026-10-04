Por: EL PILON SA

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La ciudad de Valledupar recibe este lunes 5 de octubre la visita del presidente de la República, Abelardo De La Espriella, bajo un esquema de seguridad reforzado que involucra el despliegue de aproximadamente 1.500 hombres y mujeres pertenecientes a la Décima Brigada del Ejército. De acuerdo con la información emitida por esta brigada, el objetivo fundamental es salvaguardar tanto la integridad del mandatario como la de los habitantes que estarán presentes durante el desarrollo de la agenda presidencial.

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La operación de seguridad abarcará vigilancia y control en diferentes puntos estratégicos de la capital del departamento del Cesar. Según la Décima Brigada, una de las capacidades tecnológicas implementadas para esta jornada incluye el uso de pistolas NÉSHER antidrones, instrumentos específicamente diseñados para contrarrestar amenazas potenciales provenientes de aeronaves no tripuladas. Esta medida adquiere importancia en un contexto donde la tecnología de drones ha sido utilizada en distintas ocasiones para alterar el orden o vigilar actividades oficiales.

El esquema de protección se complementa con la ubicación de tiradores de alta precisión en sitios clave de la ciudad, además de la realización de patrullajes motorizados y a pie por parte de las unidades militares en las zonas donde se desarrollarán los principales eventos relacionados con la visita presidencial. Estos elementos buscan garantizar que dichas actividades se lleven a cabo en condiciones óptimas de seguridad.

Por otro lado, la Primera División del Ejército, de acuerdo con lo informado por la institución militar, adoptó una medida especial que consiste en la suspensión temporal del porte de armas de fuego en Valledupar. Esta restricción inició a las 12 de la medianoche de este lunes y se prolongará hasta las 6 de la mañana del martes 6 de octubre de 2026. La finalidad de esta decisión radica en reforzar aún más la seguridad, minimizando riesgos que puedan surgir durante la estadía del presidente.

En suma, la articulación entre la presencia militar, los equipos antidrones, el despliegue de tiradores expertos, los patrullajes activos y la prohibición temporal del porte de armas conforman un esquema integral dispuesto para asegurar la jornada liderada por De La Espriella en Valledupar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué medidas de seguridad implementó el Ejército durante la visita de Abelardo De La Espriella a Valledupar?

Durante la visita del presidente Abelardo De La Espriella, el Ejército dispuso un despliegue de 1.500 efectivos en Valledupar, utilizó pistolas NÉSHER antidrones, desplegó tiradores de alta precisión y patrullas motorizadas y a pie; además, la Primera División suspendió el porte de armas de fuego para reforzar la protección del mandatario y de la ciudadanía, según la información oficial proporcionada por la Décima Brigada.

¿Por qué se suspendió el porte de armas durante la visita presidencial a Valledupar?

La suspensión temporal del porte de armas de fuego, vigente desde la medianoche del lunes hasta las 6 a. m. del martes 6 de octubre de 2026 según el Ejército, busca fortalecer la seguridad y evitar situaciones que puedan amenazar el orden público durante la agenda presidencial de Abelardo De La Espriella en Valledupar.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.