Por: Portal Bogotá

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Este domingo 4 de octubre de 2026, varios barrios de Bogotá experimentarán cortes en el suministro de energía eléctrica, de acuerdo con información oficial de Enel Colombia. Esta compañía ha determinado suspender temporalmente el servicio para adelantar trabajos de mantenimiento y mejoras en las redes de distribución de energía en diferentes sectores de la ciudad. Los horarios e información de los sectores afectados han sido divulgados para que los usuarios puedan anticiparse y tomar precauciones durante esa jornada.

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Según los datos suministrados, en la localidad de Fontibón el corte está programado desde las 8:30 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde. El área específica comprende desde la calle 21 hasta la calle 23 y entre la carrera 119 y la carrera 128, lo que corresponde al barrio Brisas Aldea Fontibón. Por otra parte, en la localidad de Kennedy, la interrupción del servicio inicia a las 8:00 de la mañana y se extiende hasta las 4:00 de la tarde. Allí, los trabajos impactarán el sector comprendido entre la calle 41 sur y la calle 43 sur y entre la carrera 71 y la carrera 73, que pertenece al barrio Santa Catalina. Estos lugares y horarios han sido definidos por Enel Colombia con el fin de realizar actividades que garanticen la continuidad y calidad del servicio de energía a futuro.

Frente a estas suspensiones, Enel Colombia ha compartido recomendaciones para que los ciudadanos minimicen los inconvenientes. Entre las principales sugerencias está desconectar los electrodomésticos durante el corte, mitigar así posibles daños derivados de fluctuaciones en el voltaje y proteger sus aparatos eléctricos. También resaltan la importancia de organizar actividades considerando los periodos sin luz, mantener la nevera cerrada para conservar los alimentos refrigerados y autorizar, en caso necesario, el ingreso del personal técnico a edificios o conjuntos. Sobre este punto, la empresa aconseja a los habitantes que validen la identidad de los trabajadores comunicándose al número 601 5 115 115 antes de permitirles el acceso, con el objetivo de garantizar la seguridad de todos los residentes.

Estas acciones buscan no solo mantener la seguridad y el bienestar de los usuarios, sino también facilitar que los trabajos de mantenimiento se lleven a cabo de forma eficiente y en los plazos previstos, de acuerdo con Enel Colombia.

¿Cuáles son los barrios de Bogotá que tendrán cortes de luz este domingo 4 de octubre de 2026?

Enel Colombia informó que los barrios que sufrirán cortes de luz el domingo 4 de octubre de 2026 son Brisas Aldea Fontibón, en la localidad de Fontibón, y Santa Catalina, en la localidad de Kennedy. Los cortes serán en horarios diurnos y buscan permitir trabajos de mantenimiento en la infraestructura eléctrica.

¿Qué recomendaciones dio Enel Colombia para quienes tendrán cortes de energía eléctrica?

Enel Colombia aconsejó desconectar los electrodomésticos, organizar las actividades cotidianas según el horario de los cortes, conservar los alimentos limitando la apertura de la nevera y validar la identidad del personal técnico antes de autorizar su ingreso a edificios o conjuntos, llamando al número designado para garantizar la seguridad de los usuarios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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