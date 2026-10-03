Por: El Espectador

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Cinco meses después de la primera subasta de certificados de derechos de construcción y desarrollo (CDCD), Bogotá empezó a desplegar un modelo innovador que busca atender dos prioridades claras: obtener recursos para proteger suelo ambiental estratégico y, simultáneamente, habilitar terrenos para futuros proyectos de vivienda. Según la información suministrada por el Distrito, la subasta inaugural, que tuvo lugar en abril de 2026, permitió la comercialización de 204.815 certificados, cada uno a un precio de corte de 205.000 pesos. El proceso logró recaudar 41.987 millones de pesos colombianos, fondos destinados a la adquisición y restauración de predios ubicados en regiones clave como los Cerros Orientales, la red de parques del río Bogotá y la reserva Thomas van der Hammen.

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Este mecanismo, que ya empieza a tener repercusiones en el desarrollo urbano, posibilita que, con los certificados adjudicados, se habiliten aproximadamente 25 hectáreas de suelo, en las cuales podrían construirse un estimado de entre 10.000 y 15.000 viviendas de interés social (VIS). Según el Distrito, el funcionamiento de estos certificados obedece precisamente a la articulación entre la construcción y la conservación ambiental, pues los desarrolladores los adquieren para materializar derechos de construcción. A su vez, el dinero recaudado se utiliza para comprar y restaurar suelos ambientalmente importantes.

El modelo fue reglamentado mediante el decreto distrital 564 de 2025, que respaldó la emisión anticipada de estos certificados y su venta mediante subasta. En el primer ejercicio de adjudicación participaron cinco empresas: Inversiones y Construcciones INCOL S.A.S., Coandes S.A.S., Marval S.A.S., Construcciones Buen Vivir S.A.S. y Constructora Las Galias S.A.S. Marval se destacó al convertirse en la primera empresa adjudicataria en implementar los certificados, presentando 19.800 documentos ante la curaduría urbana no. 1 para tramitar la licencia de urbanización de SOHO 26, en un lote previamente perteneciente al Grupo Energía Bogotá, sobre la carrera 66 con calle 23.

Este hito representa, de acuerdo con el Distrito, la primera licencia de urbanización tramitada en Colombia usando certificados obtenidos de este tipo de subasta. El proyecto, que combina vivienda, comercio y servicios en un área de 48.300 metros cuadrados, aprovecha una localización estratégica, sobre la avenida calle 26, y frente a infraestructura clave como la estación Salitre El Greco de TransMilenio.

Con los avances obtenidos, la empresa de renovación y desarrollo urbano de Bogotá (RenoBo) prepara una nueva subasta programada para noviembre de 2026. El gerente general de RenoBo, Carlos Felipe Reyes, explicó que la anterior subasta permitió obtener recursos determinantes para la conservación ambiental y la licencia de miles de viviendas, mientras que las inscripciones para la segunda ronda estarán abiertas hasta el 13 de octubre. Así, el Distrito busca consolidar un modelo que financia áreas ambientales al tiempo que habilita suelo para vivienda en zonas prioritarias de Bogotá.

¿Cómo funcionan los certificados de derechos de construcción y desarrollo (CDCD) en Bogotá?

Los certificados de derechos de construcción y desarrollo (CDCD) son títulos que los desarrolladores inmobiliarios adquieren para obtener el derecho a construir en determinados terrenos de la ciudad. Su propósito es financiar, con el dinero recaudado en la subasta de estos certificados, la compra y restauración de predios de importancia ambiental, logrando equilibrar el crecimiento urbano con la protección del entorno natural, de acuerdo con información del Distrito.

¿Cuántas viviendas de interés social pueden construirse con los certificados adjudicados en Bogotá?

De acuerdo con datos del Distrito, los certificados adjudicados hasta el momento tienen el potencial de habilitar suelo suficiente para la construcción de entre 10.000 y 15.000 viviendas de interés social (VIS), permitiendo así atender la demanda habitacional y potenciar el desarrollo urbano en sectores estratégicos de la capital.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.