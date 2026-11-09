Los hogares que residen en copropiedades y edificios en el país enfrentan mayores presiones financieras debido al incremento en los costos de funcionamiento y mantenimiento. Según cifras de la Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz (Fedelonjas), las cuotas de administración experimentaron variaciones de entre el 17 % y el 20 %, superando ampliamente el comportamiento de los cánones de arrendamiento, que registraron un incremento promedio del 5,12 %.

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Mario Andrés Ramírez, presidente ejecutivo de Fedelonjas, explicó que el encarecimiento de la propiedad horizontal responde fundamentalmente al aumento en los rubros de mano de obra, vigilancia y mantenimiento de las zonas comunes. Este fenómeno se da en un escenario de contracción para el mercado inmobiliario, donde las ventas de vivienda nueva cayeron un 11,9 % entre enero y septiembre de 2026, mientras que las tasas de interés se sostienen en el 12,25 %. Como medida para contener gastos, algunas copropiedades han optado por incorporar sistemas automatizados de seguridad, aunque el gremio advirtió que dichos procesos exigen una planificación rigurosa para evitar traumatismos en los conjuntos.

Paralelamente, el gremio inmobiliario encendió las alarmas sobre los niveles de informalidad en el mercado de alquiler. De acuerdo con las estadísticas de las 18 lonjas regionales que integran la federación, seis de cada diez contratos de arrendamiento en el territorio nacional se celebran mediante acuerdos verbales. Para el dirigente gremial, la carencia de un documento físico o escrito genera un marco de inseguridad jurídica considerable, impidiendo que se respeten formalmente los cánones pactados y los plazos de vigencia de los inmuebles.

La situación del alquiler cobra mayor relevancia al considerar los datos de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida del Dane, los cuales indican que el 40,8 % de los hogares colombianos habita bajo la modalidad de arriendo o subarriendo —una proporción que asciende al 57,4 % en Bogotá—. Ante este panorama de creciente demanda inquilina y desaceleración constructiva, Fedelonjas propuso reactivar subsidios estatales enfocados en el arrendamiento con opción de compra, buscando que los pagos mensuales se conviertan en un ahorro progresivo para facilitar el acceso a la vivienda propia de cara al año 2027.

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