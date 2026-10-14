Por: VALORA ANALITIK

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Cada vez son más las personas que viven en arriendo en Colombia. Sin embargo, algunos inquilinos desconocen quién debe asumir las reparaciones cuando se presentan daños en la vivienda, especialmente durante las temporadas de lluvias, cuando las precipitaciones pueden provocar filtraciones, goteras y afectaciones en los techos.

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Las lluvias intensas no solo pueden ocasionar inundaciones, sino también deteriorar elementos de la infraestructura de casas y apartamentos. Uno de los problemas más frecuentes es el daño en las tejas, una situación que genera dudas entre arrendadores y arrendatarios sobre quién debe responder por los costos de reparación.

Para determinar las responsabilidades es necesario revisar las condiciones del contrato de arrendamiento y las disposiciones de la Ley 820 de 2003, que regula el arrendamiento de vivienda urbana en Colombia. Esta normativa establece obligaciones para el propietario relacionadas con la entrega y conservación del inmueble en condiciones adecuadas de servicio, seguridad y sanidad.

(Vea también: Arriendos en Colombia: nuevas medidas para aplazar aumentos, acordar pagos y extender contratos)

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¿Quién debe reparar las tejas dañadas por las lluvias en una vivienda arrendada?

Cuando las tejas presentan daños como consecuencia de las lluvias, los fuertes vientos o el deterioro natural, y no existen pruebas de que el arrendatario haya causado la afectación, la responsabilidad de la reparación corresponde, por regla general, al propietario. Esto se debe a que se trata de un daño relacionado con la conservación del inmueble y no necesariamente con el uso que le da el inquilino.

Para gestionar la reparación, el arrendatario debe informar oportunamente al arrendador sobre lo ocurrido. También es recomendable tomar fotografías o videos que permitan documentar el estado del techo y las afectaciones ocasionadas por las condiciones climáticas.

Si ambas partes acuerdan que el inquilino realizará inicialmente el arreglo, es importante dejar constancia escrita de lo pactado y conservar las facturas y los comprobantes de pago. Estos documentos pueden servir como soporte para solicitar el reembolso de los gastos, siempre que exista fundamento para ello.

En cambio, si el daño se produjo por un uso indebido o por una actuación atribuible al arrendatario, la responsabilidad podría recaer sobre este. Por eso, establecer el origen de la afectación resulta fundamental para determinar quién debe asumir los costos.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.