La divisa estadounidense en Colombia ha experimentado un comportamiento de dos velocidades a lo largo de 2026, caracterizado por una marcada apreciación de la moneda local durante los dos primeros tercios del año y un posterior repunte en el valor del billete verde hacia el cierre del tercer trimestre. A pesar de los sobresaltos del mercado cambiario, la Dirección de Investigaciones Económicas del Banco de Occidente (Occieconómicas) proyecta que la tasa de cambio finalizará el año en un rango comprendido entre los $3.150 y $3.200 pesos.

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Esta estimación refleja una ganancia acumulada para el peso colombiano cercana al 14% en lo que va del año, consolidándose como una de las monedas con mejor desempeño en la región, impulsada por un elevado diferencial de tasas de interés y atractivos flujos de capital. No obstante, las incertidumbres fiscales internas y el fortalecimiento global del dólar imponen un sesgo de cautela de cara al tramo final de 2026.

Dólar en Colombia: entre la fortaleza inicial del peso y el repunte del tercer trimestre

La trayectoria del dólar durante el presente año atravesó dos fases claramente diferenciadas. Hasta agosto y los primeros días de septiembre, el mercado observó un peso fortalecido frente a un dólar debilitado a nivel internacional, apalancado por el alto flujo de divisas e inversión extranjera. Sin embargo, la tendencia dio un giro al término del noveno mes del año, cuando la tasa de cambio repuntó superando la barrera de los $3.300 pesos.

Factores externos: Reserva Federal y coyuntura geopolítica

En el plano internacional, la tasa de cambio en Colombia estuvo condicionada por la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), entidad que ajustó sus tasas al rango de 3,75% – 4,0% en septiembre. Esta decisión volvió a impulsar el índice DXY y a fortalecer al dólar en los mercados emergentes.

A este escenario se suma la volatilidad en las cotizaciones internacionales del petróleo y las tensiones geopolíticas globales, factores que presionan los costos inflacionarios e imponen prudencia a los bancos centrales para acelerar los recortes de tasas de interés.

Entorno interno: Altas tasas del Emisor vs. presiones fiscales

En el contexto macroeconómico nacional, el Banco de la República elevó la tasa de interés de intervención al 12,25% el 30 de septiembre. Este nivel posiciona a Colombia con el segundo diferencial de tasas más amplio frente a Estados Unidos dentro de América Latina —solo por detrás de Brasil—, atrayendo capitales y actuando como un escudo amortiguador para la tasa de cambio. La entrada de remesas familiares y una mayor claridad en el ambiente político tras los comicios también aportaron liquidez.

Sin embargo, las finanzas públicas representan la mayor restricción para un fortalecimiento superior de la divisa colombiana. Las proyecciones oficiales de déficit fiscal del 7,2% del PIB para 2026 y del 9,4% del PIB para 2027, sumadas al debate sobre el Presupuesto General de la Nación, imponen un techo a las ganancias del peso. Un ajuste fiscal riguroso por parte del Gobierno otorgaría mayor confianza a los mercados, mientras que un aumento en el endeudamiento presionaría la tasa al alza.

(Vea también: Qué es mejor entre un CDT con 13 % a 90 días y ahorro de dólares al 8 % a un mes: aviso en Colombia)

Efectos de la revaluación del peso: Ganadores y perdedores en la economía

El nivel proyectado del dólar cerca a los $3.150 – $3.200 trae consecuencias contrapuestas para los distintos sectores productivos:

Sectores beneficiados: La apreciación de la moneda local favorece a las industrias y comercios importadores de materias primas, productos tecnológicos, insumos agrarios y medicamentos, reduciendo sus costos de adquisición. Asimismo, alivia de manera directa la carga y el servicio de la deuda externa nacional y privada en moneda extranjera.

La apreciación de la moneda local favorece a las industrias y comercios importadores de materias primas, productos tecnológicos, insumos agrarios y medicamentos, reduciendo sus costos de adquisición. Asimismo, alivia de manera directa la carga y el servicio de la deuda externa nacional y privada en moneda extranjera. Sectores afectados: Por el contrario, un dólar bajo contrae las rentabilidades en pesos de los renglones exportadores tradicionales como el café, las flores y las manufacturas. De igual forma, desincentiva la competitividad del sector turístico receptivo y reduce el poder de compra de las familias receptoras de remesas desde el exterior.

Recomendaciones para el empresariado colombiano

Frente a las variaciones previstas para el cierre del año, los analistas de Occieconómicas recomiendan al tejido empresarial mantener posturas financieras de cobertura. “La recomendación central para el empresariado es presupuestar con holgura y no asumir que la tasa de cambio se mantendrá estable. Sugerimos asegurar coberturas cambiarias para sus compras e importaciones futuras y alinear estrictamente la moneda de sus pasivos con la de sus ingresos para proteger los márgenes del negocio”, concluyó Cubides.

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