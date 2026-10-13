Elegir qué ver ya no depende únicamente de encender el televisor. Entre las series, las películas, los eventos deportivos y los contenidos exclusivos, muchas personas terminan repartiendo su entretenimiento entre diferentes plataformas. El problema aparece cuando cambian sus gustos, dejan de utilizar algún servicio o quieren probar otro sin sumar más gastos.

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En ese escenario, DirecTV presentó en Colombia DirecTV Flex, una propuesta que reúne televisión en vivo y servicios de streaming bajo una misma suscripción, con una característica particular: permite cambiar las plataformas premium elegidas cada 30 días calendario sin modificar el precio del plan contratado.

La idea es que los usuarios puedan ajustar su oferta de entretenimiento según lo que quieran ver, en lugar de mantener necesariamente la misma combinación de servicios durante todo el año.

¿Cómo funciona DirecTV Flex?

El modelo combina canales de televisión con servicios permanentes y una selección de plataformas que depende del plan contratado.

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Según la información entregada por la compañía, DirecTV Flex incluye 24 canales nacionales y cuatro servicios permanentes: DGO, Prime Video, Skeelo y DSPORTS.

A estos se suman las plataformas premium que cada usuario puede escoger entre las alternativas disponibles. La cantidad depende del plan: se puede elegir entre una y tres opciones.

La selección incluye servicios como Disney+, HBO Max, Universal+, ViX, WIN+ Fútbol, HotPack y One Baseball Network.

El punto diferencial está en la posibilidad de modificar esa elección cada 30 días calendario. Por ejemplo, un usuario podría priorizar una plataforma para seguir una serie y, en el siguiente periodo, elegir otra según sus intereses, siempre dentro de las condiciones y opciones de su plan.

De esta manera, el servicio busca reunir en una sola suscripción contenidos que normalmente se consumen a través de diferentes aplicaciones y propuestas de televisión.

Una apuesta por un consumo más flexible

La presentación de DirecTV Flex responde a un cambio en la forma de consumir entretenimiento: la televisión tradicional convive con los catálogos digitales y las plataformas que ofrecen producciones, deportes y contenidos bajo demanda.

En ese contexto, tener acceso a distintas opciones también implica decidir cuáles vale la pena mantener. No todos los hogares buscan lo mismo: mientras algunos priorizan las películas y las series, otros prefieren el fútbol o contenidos de otro tipo.

La propuesta de DirecTV Flex apunta a darles más margen de elección a los suscriptores, con una combinación de televisión en vivo y streaming que puede ajustarse periódicamente.

Sin embargo, antes de elegir un plan conviene revisar cuáles servicios incluye, cuántas plataformas premium permite seleccionar y qué condiciones aplican para cambiar la selección. La información sobre tarifas, disponibilidad y restricciones específicas debe consultarse en los canales oficiales de la compañía.

Así, más que sumar otra plataforma al catálogo, DirecTV plantea un modelo en el que la combinación de contenidos puede cambiar con el tiempo, de acuerdo con las preferencias de cada hogar.

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