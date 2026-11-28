El mercado de vivienda en Colombia atraviesa un panorama desigual: mientras los precios de los inmuebles nuevos han comenzado a bajar en términos reales, los usados se encarecen por la escasez de propiedades disponibles.

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Así lo advierte un informe del Banco de la República, que identifica un freno en la recuperación del sector durante el primer semestre de 2026.

Uno de los principales factores es el encarecimiento de los créditos hipotecarios y el desmonte de subsidios como Mi Casa Ya, que dificultaron a muchas familias completar la cuota inicial o conseguir financiación.

Esto llevó a algunos compradores a buscar viviendas usadas, aumentando la demanda en ese segmento. A junio de 2026, sus precios habían subido 6,4 % por encima de la inflación.

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En contraste, las ventas de vivienda nueva cayeron 2,7 % a agosto frente al mismo periodo de 2025. Cali registró una disminución del 25 % y Medellín del 10,2 %, mientras Bogotá y sus municipios cercanos mantuvieron un crecimiento cercano al 1 %.

La situación también provocó una acumulación de inmuebles terminados sin vender, especialmente en el segmento de vivienda de interés social (VIS), donde el 5,9 % de las unidades disponibles ya construidas permanece sin comprador, un máximo histórico.

El Banco de la República advierte que, mientras las tasas sigan altas y la demanda no se reactive, la vivienda nueva podría continuar abaratándose y la usada encareciéndose.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.