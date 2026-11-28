La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) anunció cortes programados de agua entre el 30 de noviembre y el 3 de diciembre de 2026 en diferentes sectores de Bogotá y municipios cercanos, debido a trabajos de mantenimiento, reparación e instalación de redes.

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Además, advirtió que algunos usuarios podrían notar cambios temporales en el color del agua entre el 28 de noviembre y el 4 de diciembre.

La entidad explicó que la posible coloración amarillenta se debe a obras en la conducción Tibitoc-Usaquén, que podrían modificar la velocidad y dirección del flujo del agua. Sin embargo, aclaró que el líquido seguirá siendo potable y apto para el consumo humano.

Los cambios de color podrían presentarse en sectores de Usaquén, Suba y Engativá, así como en Cajicá y Chía.

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Entre los barrios mencionados están Cedritos, Santa Bárbara, Verbenal, Mazurén, Niza Norte, San José de Bavaria, Álamos, Normandía y Garcés Navas.

En cuanto a los cortes, el lunes 30 de noviembre habrá suspensiones en sectores de Usaquén durante siete horas y en Gachancipá por 24 horas.

El martes 1 de diciembre se realizarán interrupciones en barrios de Engativá, Chapinero, Antonio Nariño, Fontibón y Bosa, con duraciones que pueden alcanzar las 27 horas. Los trabajos buscan mejorar la infraestructura y garantizar la continuidad del servicio.

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