Los vasos térmicos se han convertido en accesorios habituales para quienes buscan mantenerse hidratados durante sus jornadas de trabajo, entrenamientos o desplazamientos. Entre las marcas más reconocidas está Stanley, que tiene uno de sus modelos populares con una rebaja durante la temporada de Black Friday.

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Se trata del Stanley Quencher H2.0 FlowState, un vaso de acero inoxidable con asa, pitillo reutilizable y tapa giratoria. Esta presentación tiene una capacidad de 30 onzas, aproximadamente 887 mililitros, y aparece con un descuento del 50 %, por lo que su precio es de $ 67.133 pesos colombianos.

Stanley Quencher H2.0: un vaso térmico para diferentes actividades

Uno de los principales atractivos de este recipiente es su sistema de aislamiento al vacío de doble pared, diseñado para conservar las bebidas frías, con hielo o calientes durante varias horas.

Su capacidad de 30 onzas permite transportar cerca de 900 mililitros de líquido, una cantidad que puede resultar práctica para quienes pasan buena parte del día fuera de casa y no quieren rellenar constantemente su vaso.

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También cuenta con una base estrecha que, según la marca, es compatible con la mayoría de los portavasos de automóvil, lo que facilita llevarlo durante los desplazamientos.

Su estructura está fabricada con acero inoxidable y utiliza un 90 % de material reciclado. Además, no contiene BPA, un componente que suele evitarse en productos destinados al contacto con bebidas.

Tiene tapa giratoria con tres posiciones y pitillo reutilizable

Otro de los elementos destacados del Stanley Quencher H2.0 es su tapa FlowState, que incorpora un sistema giratorio con tres configuraciones diferentes.

La primera permite utilizar el pitillo reutilizable, con un sello diseñado para mantenerlo en su lugar y reducir las salpicaduras. La segunda ofrece una abertura para beber directamente del vaso, mientras que la tercera permite cubrir completamente la parte superior para mejorar la protección frente a derrames.

El diseño también incorpora un asa ergonómica para facilitar su transporte. De esta manera, puede acompañar actividades como ir al gimnasio, trabajar, asistir a reuniones o realizar viajes.

En cuanto a su mantenimiento, tanto el vaso como la tapa son aptos para lavavajillas, según las especificaciones del fabricante.

¿Qué dicen quienes compraron el vaso Stanley?

Entre las opiniones compartidas por compradores aparecen comentarios positivos sobre la conservación del hielo y la comodidad del producto.

Una persona contó que durante mucho tiempo no entendía la popularidad de los vasos Stanley, hasta que decidió comprar uno. Después de utilizarlo, destacó su capacidad y la posibilidad de llevarlo en el portavasos del automóvil.

Otra compradora resaltó que podía dejar su vaso dentro del carro durante una noche de calor y encontrar el hielo todavía intacto al día siguiente. También aseguró que volvería a comprarlo si llegara a dañarse.

Es importante aclarar que las dos opiniones compartidas hacen referencia a versiones de 40 onzas, equivalentes a aproximadamente 1,18 litros, mientras que la oferta presentada corresponde al modelo de 30 onzas. Por eso, sus experiencias no deben interpretarse como una prueba de rendimiento específica de esta presentación.

¿Cuánto cuesta el Stanley Quencher H2.0 durante Black Friday?

El vaso Stanley Quencher H2.0 FlowState de 30 onzas tiene un precio anunciado de $ 67.133 pesos colombianos, con un descuento del 50 % durante la temporada de Black Friday.

Por su aislamiento térmico, su tapa de tres posiciones, el pitillo reutilizable y su diseño compatible con muchos portavasos de automóvil, es una alternativa para quienes buscan un recipiente reutilizable para acompañar sus actividades diarias.

Antes de comprarlo, conviene verificar que la publicación corresponda a la presentación de 30 onzas y revisar las condiciones de garantía del vendedor.

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