Por: Caracol TV

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Noviembre será el escenario de uno de los principales espectáculos astronómicos del año: las Leónidas. Este evento, según información de Noticias Caracol y datos de la Organización Internacional de Meteoros, consiste en una lluvia de meteoros activa hasta el 30 de este mes, cuyo máximo se dará en la noche del martes 17 y la madrugada del miércoles 18 de noviembre de 2026. La explicación detrás de este fenómeno está en el cometa Tempel-Tuttle, cuyo paso cerca del Sol deja una estela de polvo y pequeños fragmentos. Cuando la Tierra cruza esta corriente, esos restos entran en la atmósfera a altas velocidades, generando brillantes destellos conocidos popularmente como estrellas fugaces.

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De acuerdo con el calendario oficial, el momento de mayor actividad se prevé para las 23:45 UTC del 17 de noviembre, con hasta 15 meteoros por hora bajo condiciones ideales. Se trata de un fenómeno visible desde ambos hemisferios, lo que significa que los habitantes de Colombia también tendrán la oportunidad de observarlo. Sin embargo, el número de destellos que logrará ver cada persona dependerá de factores como el estado del cielo, la contaminación lumínica y la ubicación de quien observe.

Uno de los aspectos que distingue a las Leónidas es la velocidad de sus meteoros, que alcanza cerca de 71 kilómetros por segundo al ingresar en la atmósfera, característica que las ubica entre las lluvias de meteoros más rápidas del calendario astronómico. El nombre de las Leónidas se relaciona con la constelación de Leo, desde donde aparentemente parten los meteoros, aunque pueden observarse en varios puntos del firmamento.

Bill Cooke, director de la Oficina de Medioambiente de Meteoroides de la NASA, indicó a CNN que el mejor momento para contemplar el espectáculo será en las primeras horas de la madrugada, especialmente entre las 2:00 y las 3:00 a. m., dependiendo del horario local. En ese lapso, la constelación de Leo estará más alta en el cielo, facilitando la observación. Además, la Luna presentará una iluminación aproximada del 39% y ya se habrá ocultado, lo que reducirá el brillo ambiental e incrementará las posibilidades de ver meteoros. Para esto, es recomendable alejarse de fuentes de luz artificial. Cooke sugiere observar el cielo sin telescopios ni binoculares, únicamente con la vista y desde un lugar despejado.

Noticias Caracol también destacó que las Leónidas no serán la última lluvia de meteoros de 2026, ya que en diciembre llegarán las Gemínidas —el 13 y 14 de diciembre— y las Úrsidas —el 21 y 22 del mismo mes—, completando la agenda astronómica de cierre de año.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y cómo se pueden observar las Leónidas en Colombia?

Según la información proporcionada por Noticias Caracol y la Organización Internacional de Meteoros, el mejor momento para observar las Leónidas en Colombia será durante la madrugada del miércoles 18 de noviembre de 2026, preferiblemente entre las 2:00 y las 3:00 a. m. Se recomienda buscar un sitio alejado de la contaminación lumínica, con cielo despejado, y observar sin ayuda de dispositivos ópticos para aumentar las posibilidades de ver meteoros.

¿Qué es una lluvia de meteoros y por qué las Leónidas son especiales?

Una lluvia de meteoros es un fenómeno astronómico que ocurre cuando partículas de polvo y fragmentos de un cometa ingresan a gran velocidad en la atmósfera terrestre y, al desintegrarse, producen destellos luminosos llamados estrellas fugaces. Las Leónidas son especiales porque sus meteoros pueden alcanzar velocidades de hasta 71 kilómetros por segundo, convirtiéndolas en una de las lluvias más veloces, según detalló Noticias Caracol en base a datos oficiales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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