Por: Portal Bogotá

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La Red doméstica celebra su primer aniversario como una plataforma creada para coordinar acciones institucionales en favor de la protección de los animales de compañía. Para conmemorar este año de labores, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) ha abierto una convocatoria dirigida a la ciudadanía para que participe, de manera gratuita, en 15 cursos formativos diseñados especialmente para fortalecer el trabajo de quienes se dedican a la creación y aplicación de políticas relacionadas con el cuidado de los seres sintientes. De acuerdo con la información del IDPYBA, los contenidos de estas capacitaciones están agrupados en el ‘Botiquín de Cuidado y Protección Animal’, e incluyen tanto clases magistrales como estrategias educativas, distribuidas en modalidades presenciales y virtuales, con una duración que puede alcanzar hasta 60 horas.

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Los cursos no solo están pensados para servidores públicos, sino también para profesionales de la salud humana y animal, docentes, organizaciones sociales y cualquier persona interesada en promover una convivencia respetuosa entre humanos y animales. Cada formación tiene como propósito entregar herramientas prácticas y teóricas adaptadas a los diferentes contextos en los que se requiere proteger a los animales domésticos.

Según el catálogo divulgado por el IDPYBA, las temáticas cubren problemáticas prioritarias. Entre ellas destaca la relación entre violencia y vínculo humano-animal, abordando la violencia interrelacionada, el maltrato animal, el impacto en infancias y la importancia del vínculo entre personas mayores y sus animales. También se ofrecen cursos sobre atención y rescate, en los que se enseña primeros auxilios, técnicas de rescate en situaciones de emergencias y desastres, y gestión de donaciones durante catástrofes.

Otras áreas incluyen el manejo ético de poblaciones, con formación en el control de colonias felinas, palomas urbanas y sustitución de la tracción animal. Además, se dedica un espacio a la educación en protección animal en el contexto escolar, promoviéndose desde la infancia una cultura de respeto y protección.

Estas iniciativas son posibles gracias a la participación de diferentes integrantes de la Red doméstica, como la Fundación Franz Weber, la Fundación Fogaus, el Instituto Municipal de Protección Animal de El Marqués, la Coordinadora de Profesionales por la Prevención de Abusos (CoPPA) y el propio IDPYBA. El catálogo completo de cursos puede ser descargado desde la plataforma oficial de la Red doméstica, según lo indicado por el IDPYBA.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los cursos gratuitos ofrecidos por la Red doméstica para protección animal?

De acuerdo con el IDPYBA, los cursos gratuitos ofrecidos por la Red doméstica abordan áreas como el vínculo entre violencia y maltrato animal, atención y rescate ante emergencias, manejo ético de poblaciones animales y formación educativa en instituciones escolares. Cada curso está dirigido a quienes diseñan y ejecutan políticas públicas, así como a ciudadanos interesados en proteger a los animales de compañía.

¿Quiénes pueden acceder a los cursos de la Red doméstica sobre bienestar animal?

La oferta formativa de la Red doméstica, según el IDPYBA, está dirigida tanto a funcionarios públicos como a profesionales de la salud humana y animal, docentes de todos los niveles, miembros de organizaciones sociales y cualquier persona de la ciudadanía con interés en el bienestar animal. No existe restricción específica para acceder a los cursos, ya que buscan ampliar el conocimiento y compromiso social en torno a la protección animal.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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