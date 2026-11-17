Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Un hecho que generó gran impacto en la comunidad ocurrió en la tarde del lunes 16 de noviembre, cuando un artefacto explosivo fue arrojado desde un dron y cayó sobre la imagen de la Virgen ubicada en la entrada de la estación de Policía de El Pital, Huila. De acuerdo con la información conocida, la carga explosiva fue lanzada desde un dispositivo aéreo no tripulado, impactando directamente la figura religiosa situada en el área de guardia del comando policial. Este tipo de mecanismo, que utiliza dispositivos voladores sin tripulación, ha facilitado la perpetración de ataques de manera remota, haciendo más complicado anticipar y contrarrestar este tipo de acciones violentas.

Sigue a PULZO en Discover

Tras el atentado, las autoridades locales reaccionaron rápidamente tomando medidas preventivas, especialmente enfocadas en la protección de los adultos mayores residentes en un hogar geriátrico cercano a la estación de Policía. La proximidad de esta institución al lugar donde se produjo el ataque disparó las alertas por la seguridad y el bienestar de quienes allí viven. Se evidenció preocupación en la comunidad por las posibles afectaciones hacia los habitantes más vulnerables de la zona, ya que el hecho puso de manifiesto el riesgo latente que la violencia trae consigo, incluso para quienes no están directamente relacionados con los objetivos principales del ataque.

Hasta el momento, de acuerdo con la información conocida y citada, no se ha confirmado si hubo personas heridas tras la explosión ni se han reportado datos precisos sobre daños materiales en la infraestructura de la estación o en las viviendas cercanas. Además, no hay datos disponibles sobre la identidad de los responsables del atentado, lo que aumenta la incertidumbre sobre la seguridad en el municipio de El Pital. Este hecho deja una huella de preocupación en los habitantes, quienes lamentan la ocurrencia de actos violentos en espacios simbólicos y de servicio a la comunidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue el ataque con dron en la estación de Policía de El Pital, Huila?

Según la información disponible, el ataque consistió en el lanzamiento de una carga explosiva desde un dispositivo aéreo no tripulado, conocido como dron, que fue arrojada directamente sobre la imagen de la Virgen ubicada en la entrada de la estación de Policía de El Pital, Huila. Las autoridades aún desconocen detalles sobre los responsables y el impacto exacto del ataque en términos de daños materiales o personas heridas.

¿Qué medidas se adoptaron tras el atentado con explosivo en El Pital, Huila?

Después del atentado, las autoridades tomaron medidas preventivas, centrándose en la protección de los adultos mayores residentes en un hogar geriátrico ubicado cerca del comando policial. La cercanía del hogar al sitio afectado generó una respuesta inmediata para proteger la seguridad y el bienestar de sus habitantes, reflejando la preocupación por el impacto de la violencia en los sectores más vulnerables.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.