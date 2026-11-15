Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La madrugada del domingo 15 de noviembre estuvo marcada por episodios de violencia en dos importantes vías del país. De acuerdo con la información proporcionada por Coviandina, entidad encargada de la concesión vial, un ataque con explosivos sacudió la vía que conecta a Bogotá con Villavicencio, específicamente en el peaje Pipiral. Este acto se suma como el segundo atentado reportado en un solo día y ocurre horas después de una explosión registrada también en el departamento del Huila.

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El atentado en el peaje Pipiral tuvo lugar en la dirección Villavicencio–Bogotá, a unos 15 kilómetros de la capital del Meta. Como resultado de la detonación, se reportaron severos daños en la estación de cobro, además de afectaciones en viviendas ubicadas en las inmediaciones del lugar. Según la concesionaria Coviandina, inmediatamente fueron activados los protocolos de seguridad establecidos para estas contingencias. Hasta el momento, y siempre de acuerdo con la información oficial, no se han reportado víctimas mortales a causa de la explosión.

Durante la misma madrugada, otro evento violento alteró la tranquilidad en el departamento del Huila. Allí, una explosión se presentó en el peaje de Neiva, que está situado en el kilómetro 2 de la vía principal que une la capital huilense con Bogotá. Según los datos conocidos, la explosión en el Huila ocurrió hacia las 12:40 de la madrugada y, presuntamente, tuvo origen en una motocicleta que fue acondicionada con explosivos.

Frente a la gravedad de estos hechos, las autoridades se encuentran adelantando las investigaciones pertinentes. El objetivo primordial es identificar a los responsables detrás de estos ataques y esclarecer si existe o no algún tipo de vínculo entre los incidentes acontecidos en la madrugada. Hasta el cierre de la información ofrecida, no se han confirmado las causas o los autores, así como tampoco vínculos directos entre ambos atentados, de acuerdo con los organismos de seguridad.

Estos episodios reflejan la persistencia del riesgo en corredores viales estratégicos del país y han puesto en evidencia los desafíos en materia de seguridad que enfrentan tanto las autoridades como los ciudadanos que transitan por estas zonas. Coviandina, por su parte, sigue firme en el proceso de revisión y recuperación de la infraestructura impactada, mientras la situación sigue en seguimiento por parte de las entidades encargadas de la investigación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué sucedió en el ataque con explosivos en la vía Bogotá–Villavicencio?

En la madrugada del domingo 15 de noviembre se registró un ataque con explosivos en el peaje Pipiral, ubicado en la vía Bogotá–Villavicencio. La detonación ocurrió en sentido Villavicencio–Bogotá, provocando graves daños en la estación de cobro y afectaciones en viviendas cercanas. Coviandina confirmó que, pese a la magnitud del acto, no hubo personas fallecidas.

¿Hay relación entre los atentados reportados en Meta y Huila?

Hasta el momento, las autoridades están investigando ambos hechos para determinar si existe alguna relación entre los ataques registrados en el peaje Pipiral, en Meta, y el peaje de Neiva, en Huila. Por ahora, no se ha confirmado oficialmente un vínculo directo entre los dos atentados, según lo informado por las entidades de seguridad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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