Un ataque armado interrumpió la celebración del aniversario en San Pedro, Sucre, y dejó herido al ganadero Jaime Troncoso. El hecho ocurrió el sábado 14 de noviembre, cuando el empresario estaba junto a su esposa, Keisy Díaz, influencer y propietaria de la boutique KDF.

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De acuerdo con los reportes preliminares de medios locales, varios hombres armados llegaron hasta el lugar donde se desarrollaba el festejo y dispararon. Troncoso recibió varios impactos de bala y fue trasladado a un centro asistencial. La Noticia de Hoy informó que su estado de salud era grave, aunque no se conoce un parte médico oficial que permita establecer su evolución.

La celebración correspondía al primer aniversario de la tienda de ropa de Díaz y contaba con una presentación del cantante vallenato Kevin Rangel. El artista confirmó en sus redes sociales que salió ileso y señaló que el ganadero era quien se encontraba grave.

El ataque se produjo a pocas cuadras de la Estación de Policía de San Pedro. Según las primeras versiones divulgadas por El Universal y El Meridiano, los disparos se registraron después de que hombres armados llegaran a la calle donde se llevaba a cabo la celebración. Algunas versiones hablan de un intercambio de disparos, pero las circunstancias exactas todavía no han sido establecidas por las autoridades.

Troncoso es propietario de la Ganadería Pekín y de otras empresas, según la información publicada por medios locales. Su esposa, además de estar al frente de la boutique, tiene presencia en redes sociales como creadora de contenido.

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Por ahora, no se ha informado oficialmente quiénes estarían detrás del atentado ni cuál habría sido el móvil. Tampoco hay confirmación oficial sobre posibles lesiones de Keisy Díaz. La Policía no había divulgado un pronunciamiento sobre el caso al cierre de los reportes consultados.

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