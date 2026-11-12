Quienes buscan renovar algunos artículos tecnológicos o sumar nuevos equipos a su hogar pueden encontrar opciones interesantes en Amazon. Esta semana, la selección incluye un micrófono para podcast y creación de contenido, una cámara de tablero para automóvil y una máquina de café espresso.

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Los tres productos tienen descuentos que van del 16 % al 35 %. Además de revisar sus precios, vale la pena conocer qué ofrecen y para qué tipo de usuario pueden resultar útiles.

Micrófono Shure MV7+: una opción para podcast, transmisiones y videos

Precio: $ 887.834.

Descuento: 16 %

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El Shure MV7+ es un micrófono dinámico que permite conectarse mediante USB-C o XLR, por lo que puede adaptarse tanto a configuraciones de grabación para principiantes como a estudios con equipos más especializados. Su propuesta está dirigida a quienes producen pódcast, transmisiones en vivo, videos para YouTube y otros contenidos digitales.

Uno de sus atributos es la tecnología de aislamiento de voz, acompañada de un procesador digital de señal que incorpora reducción de ruido en tiempo real. Estas herramientas buscan disminuir sonidos ambientales, como el ventilador o el eco de una habitación, para dar mayor claridad a la voz.

También cuenta con un panel táctil LED multicolor que permite personalizar la iluminación y silenciar el micrófono con un toque. A esto se suma un modo de nivel automático, que ajusta la ganancia según la distancia y el volumen de la voz, y un filtro pop digital para reducir los sonidos explosivos al hablar.

El equipo es compatible con la aplicación MOTIV Mix, desde la que se pueden ajustar características del sonido y personalizar la experiencia de uso. Además, cuenta con certificación OBS.

Cámara ROVE: registra lo que ocurre delante y detrás del carro

Precio: $ 495.042.

Descuento: 25 %

Para quienes buscan registrar sus recorridos en automóvil, la cámara ROVE incorpora dos dispositivos: uno frontal y otro trasero. La primera captura en resolución QHD de 2,5K y mejora la imagen hasta 4K, mientras que la segunda graba en Full HD de 1080p. Es importante tener en cuenta que la resolución 4K frontal es mejorada y no nativa.

El equipo utiliza un sensor Sony STARVIS 2 en la cámara delantera, con apertura F1.5 y tecnología HDR. Estas características están orientadas a mejorar la captura de imágenes en condiciones de poca iluminación, como recorridos nocturnos, túneles o momentos de amanecer y atardecer.

Otro de sus componentes es el GPS integrado, que permite registrar información como la ubicación, la velocidad y la ruta directamente en los videos. También tiene una pantalla de tres pulgadas para consultar datos y revisar funciones de la cámara.

La conectividad WiFi de doble banda permite administrar las grabaciones desde la aplicación ROVE Dash Cam en teléfonos iPhone y Android. Según las especificaciones del producto, las descargas pueden alcanzar velocidades de hasta 20 MB por segundo.

La cámara incluye una tarjeta microSD de 128 GB y ofrece funciones como grabación en bucle, sensor G, detección de movimiento y bloqueo de videos de emergencia. También incorpora tres modalidades de vigilancia durante el estacionamiento: lapso de tiempo, detección de movimiento y detección de colisiones. Para utilizar este modo se necesita un kit de cableado que no viene incluido.

De’Longhi Classic Signature: cafetera espresso con espumador de leche

Precio: $ 494.909.

Descuento: 35 %.

La De’Longhi Classic Signature está pensada para quienes quieren preparar bebidas a base de espresso en casa. La máquina cuenta con una bomba de 15 bares de presión y un sistema Thermoblock que permite alcanzar rápidamente la temperatura de preparación.

Entre sus funciones está el espumador de leche de doble modo, diseñado para preparar espuma con alternativas lácteas o bebidas vegetales. Esto permite experimentar con preparaciones como capuchinos y cafés con leche, además de otras bebidas que utilizan espresso como base.

La cafetera también ofrece opciones preestablecidas para preparar una dosis sencilla o doble de espresso. El usuario puede guardar sus cantidades preferidas y utilizarlas con un solo toque, sin tener que configurar la preparación desde cero cada vez.

En su diseño incorpora un medidor visual de presión, que muestra información sobre la extracción, y una bandeja de goteo ajustable para acomodar desde tazas pequeñas hasta vasos más altos. Su estructura de acero inoxidable y formato compacto buscan facilitar su ubicación sobre la encimera de la cocina.

La marca presenta este modelo como parte de su línea de máquinas espresso para el hogar y señala que ocupa el primer lugar mundial en ventas de máquinas de café espresso, con base en una investigación independiente correspondiente al año completo 2025.

¿A quién le serviría cada producto?

Los tres artículos responden a necesidades diferentes, por lo que la elección depende del uso que se les quiera dar:

Shure MV7+: puede ser una alternativa para creadores de contenido, podcasters, streamers y personas que realizan grabaciones o reuniones de trabajo en las que la calidad de la voz es importante.

puede ser una alternativa para creadores de contenido, podcasters, streamers y personas que realizan grabaciones o reuniones de trabajo en las que la calidad de la voz es importante. Cámara ROVE: está dirigida a conductores que quieren conservar registros de sus recorridos, con grabación delantera y trasera, GPS y funciones de vigilancia durante el estacionamiento.

está dirigida a conductores que quieren conservar registros de sus recorridos, con grabación delantera y trasera, GPS y funciones de vigilancia durante el estacionamiento. De’Longhi Classic Signature: puede interesar a quienes preparan café en casa y quieren experimentar con espresso, capuchinos y bebidas con leche o alternativas vegetales.

Los precios y descuentos corresponden a los valores suministrados para esta selección y pueden cambiar según la disponibilidad y las condiciones de compra en Amazon.

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