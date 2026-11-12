El Black Friday es una de las temporadas más esperadas por quienes buscan renovar sus electrodomésticos, comprar artículos para el hogar o adelantar algunos regalos de Navidad sin pagar el precio habitual.

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En 2026, Amazon anunció que su temporada de Black Friday Week comenzará el 19 de noviembre y se extenderá hasta el 30 de noviembre, con descuentos en categorías como tecnología, hogar, belleza, moda y cocina.

Si estás pensando en aprovechar las promociones, estos cinco productos son algunas alternativas para tener en el radar durante la jornada de descuentos.

Productos de los que hablaremos en esta nota

1. Freidora de aire Paris Hilton

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Una alternativa para quienes buscan preparar alimentos de manera práctica es la freidora de aire de Paris Hilton, que cuenta con revestimiento antiadherente y diferentes funciones para cocinar, recalentar y deshidratar alimentos.

Es un electrodoméstico que puede resultar útil para quienes quieren experimentar con distintas preparaciones sin tener que recurrir constantemente al horno convencional.

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2. Cafetera espresso De’Longhi Classic Signature

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Para los amantes del café, la cafetera espresso De’Longhi Classic Signature es una alternativa para preparar bebidas en casa sin tener que ir a una cafetería.

Este modelo permite preparar espresso sencillo o doble y cuenta con un espumador de leche para elaborar bebidas como cappuccinos y lattes. Además, su diseño incorpora un indicador de presión y controles para seleccionar diferentes preparaciones.

Es una opción interesante para quienes quieren disfrutar de distintas bebidas a base de café y tener una experiencia más completa en su propia cocina.

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3. Aspiradora Shark Rocket Pet

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Mantener los espacios limpios puede ser más sencillo con la Shark Rocket Pet HV302, una aspiradora vertical con cable y diseño liviano.

El equipo está pensado para limpiar diferentes superficies, como alfombras y pisos duros. Además, puede convertirse en una aspiradora de mano e incluye accesorios para retirar suciedad de distintos rincones y recoger pelos de mascotas.

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4. Freidora de aire Cuisinart ClearView

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Otra opción para quienes quieren renovar sus electrodomésticos de cocina es la freidora de aire Cuisinart ClearView de 4,5 cuartos de capacidad.

Su diseño permite observar los alimentos durante la preparación, una característica práctica para supervisar la cocción sin tener que abrir constantemente el equipo.

Puede ser una alternativa para preparar diferentes recetas y reducir el uso de aceite en comparación con las frituras tradicionales.

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5. Aspiradora y trapeador automático

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Para terminar, quienes buscan automatizar algunas tareas domésticas pueden revisar este equipo automático de aspirado y trapeado, diseñado para ayudar con la limpieza de los pisos.

Entre sus características se encuentra una tecnología antienredos, pensada para reducir la acumulación de pelos y otros residuos en el sistema de limpieza.

Es una alternativa para quienes quieren ahorrar tiempo en las labores del hogar y mantener los espacios limpios con menos esfuerzo.

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Antes de comprar: los precios, porcentajes de descuento y disponibilidad pueden cambiar durante la temporada. Por eso, es recomendable consultar el valor actualizado directamente en Amazon antes de hacer el pedido.

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