Cuando se acerca diciembre, muchas personas comienzan a decorar la sala, las habitaciones y otros espacios de la casa. Sin embargo, el baño también puede sumarse a la temporada con pequeños cambios que le den un ambiente diferente.

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Una de las formas más sencillas de conseguirlo es renovar la cortina de ducha y complementar el espacio con tapetes o cubiertas decorativas para el sanitario. En Amazon hay juegos que reúnen varios de estos elementos en una misma propuesta, con diseños de muñecos de nieve, árboles y paisajes invernales.

Estas son tres alternativas para quienes quieren llevar el espíritu navideño a este espacio del hogar.

1. Juego de cuatro piezas con muñecos de nieve

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Esta propuesta de AZHM apuesta por los tradicionales muñecos de nieve para darle un aspecto festivo al baño. El paquete incluye una cortina de ducha, un tapete, una alfombra con abertura en forma de U para el sanitario y una cubierta para la tapa del inodoro.

La cortina mide 70,8 x 70,8 pulgadas y está fabricada en poliéster. La publicación indica que es impermeable y de secado rápido. También incluye 12 ganchos para instalarla.

Es una alternativa para quienes prefieren decorar el baño con un conjunto coordinado, en lugar de comprar cada accesorio por separado.

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2. Juego NBVKO con árbol de Navidad y accesorios para el sanitario

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La segunda opción incorpora un diseño de árbol de Navidad en tonos rojos y está pensada para decorar varias zonas del baño con el mismo motivo.

Este conjunto de cuatro piezas incluye una cortina de ducha de 70,8 x 70,8 pulgadas, un tapete de baño, una alfombra en forma de U y una cubierta para la tapa del sanitario. También trae 12 ganchos para instalar la cortina.

La publicación consultada describe el material como microfibra y señala que las piezas pueden lavarse a mano o en máquina a baja temperatura. Antes de comprar, conviene revisar las instrucciones de cuidado y las medidas de cada accesorio.

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3. Cortina de ducha con diseño de invierno

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La tercera referencia es una cortina de ducha con temática de invierno, presentada como una alternativa de decoración para el baño durante la temporada navideña.

Su propuesta permite incorporar un motivo estacional en uno de los elementos más visibles del espacio. Puede combinarse con tapetes lisos y accesorios en tonos coordinados para conseguir una decoración más equilibrada.

La ficha disponible no permitió confirmar con suficiente detalle el diseño exacto, las dimensiones ni si incluye tapetes u otros accesorios. Por eso, es importante revisar las fotografías de la variante y el contenido del paquete antes de realizar la compra.

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¿Cómo decorar el baño en Navidad sin recargarlo?

No es necesario llenar el baño de adornos para conseguir un ambiente navideño. Una cortina temática puede convertirse en el punto principal de la decoración, mientras que los tapetes y las cubiertas del sanitario ayudan a mantener una misma línea visual.

También se pueden sumar pequeños detalles, como toallas en tonos rojos, verdes o blancos, un dispensador decorativo para el jabón y un arreglo pequeño en una repisa, siempre procurando que no interfiera con el uso cotidiano del espacio.

Antes de comprar cualquiera de estos juegos, es recomendable medir la ducha, comprobar las dimensiones de los tapetes y verificar qué piezas vienen incluidas. Así se puede elegir una opción que se adapte al baño y renovar su apariencia para las celebraciones de diciembre.

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