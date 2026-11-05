Hay detalles que pueden hacer que una sala se vea más acogedora sin necesidad de cambiar los muebles ni invertir en una remodelación. Uno de ellos es incorporar plantas: el verde aporta contraste, ayuda a llenar rincones vacíos y puede complementar diferentes estilos de decoración.

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El problema es que no todas las personas tienen tiempo para cuidar plantas naturales o cuentan con las condiciones de luz que necesitan. Por eso, las matas artificiales pueden ser una alternativa para quienes quieren conseguir ese efecto decorativo sin sumar tareas de jardinería a su rutina.

En Amazon encontramos tres árboles artificiales de piso que pueden ubicarse junto al sofá, cerca de una ventana o en una esquina que necesite un elemento protagonista. Hay opciones con hojas alargadas, como las palmas, y otras con follaje más amplio, como los ficus.

1. Palma artificial Keeplush de seis pies

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Para quienes prefieren una decoración con inspiración tropical, esta palma artificial de Keeplush puede convertirse en un punto focal de la sala. Tiene una altura aproximada de seis pies (1,83 metros) y está elaborada con hojas de poliéster.

Su diseño incluye varios troncos y hojas que pueden acomodarse para darle una apariencia más frondosa. También viene con una maceta básica, que se puede introducir en un matero decorativo para integrarla mejor con los colores y materiales del espacio.

Por su tamaño, puede funcionar en una esquina de la sala o junto a un mueble de mayor altura. Es una alternativa para quienes buscan incorporar una planta llamativa sin tener que ocuparse del riego o la poda.

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2. Ficus artificial YEPDIN de seis pies

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Otra opción es este ficus artificial de YEPDIN, inspirado en la higuera de hoja de violín. Su follaje de hojas grandes puede complementar salas con decoración moderna, minimalista o contemporánea.

El modelo tiene una altura aproximada de seis pies y está fabricado en plástico. Incluye una maceta y cuenta con ramas ajustables, de manera que es posible acomodar su forma al espacio donde se vaya a ubicar.

Por su silueta vertical, puede ayudar a llenar una esquina que se vea demasiado vacía o acompañar un sofá sin ocupar el espacio de una planta demasiado ancha. Es una alternativa para quienes prefieren hojas grandes y una apariencia más estructurada.

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3. Ficus artificial Erimda de cinco pies

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La tercera alternativa es un ficus artificial de Erimda, con una altura aproximada de cinco pies (1,52 metros). Su diseño busca reproducir la apariencia de un árbol de follaje verde y viene acompañado de una maceta para ubicarlo directamente en el piso.

Puede ser una opción para quienes quieren incorporar vegetación sin elegir una planta demasiado alta. Su tamaño permite ubicarlo junto a una mesa auxiliar, en una esquina de la sala o cerca de una ventana, siempre que no interfiera con el paso.

Al igual que las otras opciones, no necesita agua ni poda. Basta con retirar el polvo de las hojas periódicamente para conservar su apariencia.

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Cómo integrar una mata artificial en la decoración de la sala

Antes de elegir una planta artificial, conviene revisar el espacio disponible y la proporción de los muebles. Una mata alta puede funcionar muy bien en una esquina vacía, mientras que una opción de menor tamaño puede acompañar una mesa auxiliar o un mueble de televisión.

También vale la pena prestar atención a la maceta. Algunos modelos incluyen recipientes básicos que pueden cambiarse por materos de cerámica, fibras naturales o acabados de cemento para conseguir una apariencia más integrada con la decoración.

Por último, aunque estas plantas no necesitan cuidados como las naturales, sí requieren limpieza ocasional. El polvo puede acumularse en las hojas y hacer que pierdan parte de su atractivo visual.

Con una buena ubicación y una maceta que combine con el resto de la sala, una planta artificial puede convertirse en ese detalle verde que ayuda a completar la decoración sin sumar una rutina de mantenimiento.

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