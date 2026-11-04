Las almohadas son elementos fundamentales para el descanso, pero también pueden acumular suciedad con el uso diario. Durante la noche, están expuestas al contacto con el rostro y el cabello, además de recibir sudor, grasa natural de la piel y células muertas.

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Por esta razón, no basta con cambiar las fundas periódicamente. También es importante prestar atención a la limpieza de las almohadas, pues mantenerlas en buenas condiciones ayuda a evitar malos olores y acumulación de residuos.

Aunque muchas personas no incluyen este elemento dentro de sus rutinas habituales de lavado, los expertos recomiendan limpiarlo varias veces al año, dependiendo del material y las instrucciones del fabricante.

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¿Cada cuánto tiempo se deben lavar las almohadas?

La frecuencia depende del tipo de relleno, el uso y las condiciones en las que se encuentre el producto.

Como recomendación general, Sleep Foundation señala que la mayoría de las almohadas deberían lavarse al menos dos veces al año. Por su parte, Consumer Reports recomienda hacerlo cada tres a seis meses, siempre que el material permita ese procedimiento.

Las fundas, en cambio, necesitan lavarse con mayor frecuencia porque están en contacto directo con la piel y el cabello. Una rutina semanal puede ayudar a mantenerlas limpias.

También es conveniente lavar las almohadas con mayor frecuencia cuando se utilizan diariamente en ambientes cálidos, hay sudoración abundante o se presentan manchas y malos olores.

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¿Cómo lavar las almohadas según su material?

Uno de los errores más comunes es pensar que todas las almohadas pueden introducirse en la lavadora utilizando el mismo programa.

La realidad es que el procedimiento depende de su composición y de las instrucciones de cuidado que aparecen en la etiqueta.

Almohadas de fibra sintética

Muchas almohadas de fibra sintética pueden lavarse en lavadora. Para hacerlo, se recomienda utilizar un ciclo delicado y un detergente suave, siempre que el fabricante lo permita.

También es importante evitar el exceso de producto, pues los residuos de jabón pueden quedarse atrapados en el relleno.

Almohadas de plumas

Las almohadas de plumas requieren especial cuidado para evitar que el relleno pierda su forma o se apelmace.

Si la etiqueta permite lavarlas en máquina, se debe utilizar un programa suave y seguir las indicaciones de temperatura y secado del fabricante.

Es fundamental asegurarse de que queden completamente secas antes de volver a utilizarlas.

Almohadas de espuma viscoelástica

Este tipo de almohadas no suele ser apto para lavadoras convencionales, pues el movimiento y la cantidad de agua pueden afectar la estructura del material.

Lo recomendable es limpiar las manchas de manera localizada con un paño ligeramente húmedo y seguir las indicaciones del fabricante. Si tienen una funda extraíble, esta puede lavarse por separado cuando la etiqueta lo permita.

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¿Cómo secar correctamente las almohadas?

El secado es uno de los pasos más importantes del proceso. Una almohada que conserva humedad en su interior puede desarrollar malos olores y favorecer la aparición de moho.

Si el material permite utilizar secadora, se debe seleccionar la temperatura indicada en la etiqueta. En otros casos, puede dejarse secar al aire en un lugar ventilado, evitando guardarla hasta comprobar que no tiene humedad.

También es importante no colocar las almohadas húmedas directamente sobre la cama.

¿Cuándo es momento de cambiar una almohada?

Además del lavado, es necesario revisar periódicamente su estado.

Algunas señales que indican que puede ser momento de reemplazarla son:

Ha perdido su forma y no recupera el volumen original.

Presenta deformaciones que afectan el soporte.

Tiene manchas o malos olores persistentes.

El relleno está deteriorado o apelmazado.

Tiene daños que impiden limpiarla adecuadamente.

Sleep Foundation señala que muchas almohadas pueden necesitar reemplazo después de uno o dos años, aunque algunas de buena calidad pueden durar más tiempo si reciben el cuidado adecuado.

En conclusión, lavar las almohadas al menos dos veces al año es un buen punto de partida, pero la frecuencia y el procedimiento deben adaptarse al material. Revisar las etiquetas y garantizar un secado completo son dos medidas fundamentales para conservarlas en buenas condiciones.

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