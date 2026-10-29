La mesa de centro suele ser uno de los primeros lugares en los que se fija la mirada al entrar a una sala. Por eso, aunque sea un espacio relativamente pequeño, los elementos que se ponen sobre ella pueden cambiar mucho la apariencia del ambiente.

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Un jarrón con flores puede aportar color y sensación de frescura, pero el recipiente también tiene un papel importante. Un diseño llamativo puede convertirse en el punto focal de la mesa, mientras que uno más discreto puede complementar los muebles sin competir con ellos.

Estas tres opciones tienen estilos muy diferentes y pueden adaptarse a distintos tipos de decoración.

1. Jarrón de cerámica con inspiración chinoiserie

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El primer modelo apuesta por un estilo chinoiserie, una alternativa para quienes quieren incorporar un elemento decorativo con una apariencia más clásica y sofisticada.

Su diseño puede funcionar especialmente bien en salas donde predominan los tonos neutros, muebles de madera o elementos decorativos tradicionales.

Con flores naturales o ramas, puede convertirse en el centro visual de la mesa. Y cuando no haya flores disponibles, el propio jarrón puede mantenerse como pieza decorativa.

Ideal para: salas con una decoración clásica, elegante o con detalles tradicionales.

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2. Dobbyby: un jarrón de cerámica con apariencia artesanal

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La segunda opción cambia completamente de estilo. Este jarrón de Dobbyby apuesta por una apariencia más cálida y artesanal, con inspiración en los acabados de terracota.

Es una alternativa que puede quedar bien en espacios donde se utilizan materiales naturales, madera, fibras o colores tierra.

Para la mesa de centro, puede combinarse con flores en tonos claros, ramas verdes o incluso arreglos secos para conseguir una decoración menos formal.

Ideal para: salas con estilo natural, rústico, boho o cálido.

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3. Juego de tres jarrones de cerámica con acabado desgastado

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La tercera alternativa se diferencia de las anteriores porque no se trata de una sola pieza, sino de un conjunto de tres jarrones de cerámica.

Este formato permite jugar con diferentes alturas y crear una composición más dinámica sobre la mesa. Incluso pueden utilizarse juntos o distribuirse en diferentes espacios de la sala.

El acabado desgastado aporta una apariencia decorativa que puede complementar ambientes donde se mezclan piezas modernas con elementos de aspecto vintage o artesanal.

Ideal para: quienes prefieren crear composiciones decorativas en lugar de utilizar una sola pieza.

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¿Cuál queda mejor en una mesa de centro?

La elección puede depender del estilo que ya tenga la sala:

Para una sala elegante y clásica: el jarrón de inspiración chinoiserie.

el jarrón de inspiración chinoiserie. Para un ambiente cálido y natural: el modelo de Dobbyby.

el modelo de Dobbyby. Para crear una composición más llamativa: el juego de tres jarrones.

Además, no es necesario llenar la mesa de centro de objetos. Un jarrón bien elegido, acompañado por un par de libros decorativos o una bandeja, puede ser suficiente para conseguir una composición equilibrada.

Y si se utilizan flores, una buena opción es elegirlas teniendo en cuenta los colores que ya existen en la sala. Así, el arreglo no se verá como un elemento aislado, sino como parte de la decoración.

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