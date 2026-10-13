Jeans de moda en 2026: tres opciones de denim que estarán en tendencia este año, desde cortes rectos hasta pantalones de pierna ancha.

Sigue a PULZO en Discover

Los jeans siguen siendo una de las prendas más importantes del armario, pero 2026 trae algunos cambios en las siluetas que dominarán los looks.

Este año no existe un único corte que haya desplazado a todos los demás. Las pasarelas y las tendencias de ‘street style’ muestran desde jeans de pierna recta y wide leg hasta bootcut y siluetas barrel, mientras que los lavados oscuros también están ganando protagonismo.

La buena noticia es que esto permite elegir el jean según el estilo personal y no necesariamente seguir una sola tendencia. Estas son tres opciones que pueden incorporarse al clóset para actualizar los looks durante 2026.

Lee También

Productos de los que hablaremos en esta nota

1. Jeans de pierna ancha para un look relajado

Ver producto en Amazon

La primera opción apuesta por una de las siluetas que continúa teniendo protagonismo en 2026: los jeans de pierna ancha.

El modelo de Mars Power tiene una propuesta más relajada, ideal para quienes prefieren que el pantalón no quede demasiado ajustado al cuerpo. Su silueta puede combinarse fácilmente con prendas más ceñidas en la parte superior para equilibrar las proporciones.

Una camiseta básica, un top ajustado o una camisa metida dentro del pantalón pueden funcionar para crear un look cotidiano. También se puede llevar con tenis para un estilo casual o con botas para darle un aire más elaborado.

Los wide leg siguen siendo relevantes este año precisamente porque permiten jugar con diferentes proporciones y adaptarse tanto a looks relajados como a propuestas más sofisticadas.

Ver producto en Amazon

2. Jeans de pierna recta para un estilo más clásico

Ver producto de Amazon

Para quienes prefieren una alternativa menos arriesgada, los jeans de pierna recta son una de las apuestas más fáciles de incorporar en 2026.

Esta opción de Sidefeel mantiene una silueta más uniforme a lo largo de la pierna y puede convertirse en uno de esos pantalones que funcionan con prácticamente todo el armario.

Una de sus ventajas es precisamente su versatilidad: puede llevarse con tenis y camiseta durante el día, con mocasines y camisa para un look más arreglado o incluso con tacones para transformar el conjunto.

La pierna recta está teniendo un nuevo protagonismo en las tendencias de denim de 2026, después de varios años en los que los cortes muy amplios dominaron buena parte de la conversación. Vogue y otras publicaciones de moda la destacan entre las siluetas relevantes de este año.

Ver producto de Amazon

3. Jeans de pierna ancha para quienes buscan más volumen

Ver producto de Amazon

La tercera opción vuelve a jugar con el volumen, pero desde una propuesta diferente.

Este modelo de Sidefeel apuesta por una pierna amplia y una silueta relajada, una fórmula que continúa presente entre las tendencias de denim de 2026.

Este tipo de jean puede ser especialmente útil para quienes quieren alejarse de los pantalones demasiado ajustados y construir outfits con una estética más contemporánea.

Para llevarlo sin que el look se vea demasiado cargado, una buena opción es combinarlo con prendas superiores más sencillas: un body, una camiseta básica, un top corto o una camisa ligeramente ajustada. En cuanto al calzado, puede funcionar con tenis, sandalias o botas dependiendo de la ocasión.

El volumen sigue teniendo espacio en la moda de este año, aunque ahora convive con cortes más clásicos y estilizados.

Ver producto de Amazon

¿Cuál será el jean que más se verá en 2026?

Más que hablar de un único jean ganador, las tendencias de 2026 muestran una diversificación del denim.

Los cortes rectos están recuperando fuerza, los wide leg continúan vigentes y los bootcut también aparecen como una de las apuestas del año. A esto se suman los barrel jeans, una silueta más curva que se ha consolidado como una alternativa para quienes quieren experimentar con el volumen.

Por eso, renovar el clóset no significa necesariamente deshacerse de los jeans que ya se tienen. Una buena estrategia es incorporar una silueta diferente: un wide leg si normalmente se usan pantalones ajustados, uno recto si se busca algo más clásico o un modelo amplio si se quiere experimentar con las tendencias de 2026.

Al final, el jean que mejor funciona será el que combine la tendencia con el estilo y la comodidad de cada persona.

* Pulzo.com se escribe con Z