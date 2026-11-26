Entrenar en casa puede ser más fácil cuando el equipo no ocupa toda una habitación ni obliga a repetir siempre el mismo movimiento. Esta máquina de sentadillas plegable permite trabajar distintos grupos musculares y ajustar el esfuerzo según el nivel de cada persona. Por Black Friday, está disponible por $ 288.737, con un 19 % de descuento.

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El entrenador Row-N-Ride de Sunny combina un asiento y un manubrio ajustables con un sistema de resistencia para realizar sentadillas y otros movimientos. Su estructura está diseñada para plegarse y guardarse cuando termina la rutina, una característica atractiva para quienes viven en apartamentos o tienen poco espacio disponible.

Un equipo para variar la rutina

La máquina está pensada para trabajar glúteos, piernas, brazos y zona media, además de involucrar otros grupos musculares durante el movimiento. Cuenta con varias posiciones para modificar el ángulo de las sentadillas y adaptar el recorrido a diferentes niveles de fuerza y flexibilidad.

También incluye tres bandas de resistencia, con hasta 66 libras de resistencia total según la descripción del fabricante. Esto permite variar la intensidad sin tener que cambiar de equipo. El asiento y el manubrio se pueden ajustar para encontrar una posición adecuada según la estatura.

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Su capacidad máxima indicada es de 330 libras, equivalentes a cerca de 150 kilos. Antes de utilizarla, es importante revisar las instrucciones, verificar los ajustes y respetar los límites de uso del fabricante.

Seguimiento digital y almacenamiento compacto

El monitor integrado registra datos como tiempo, repeticiones, recuento total y calorías estimadas. Además, el equipo cuenta con Bluetooth para conectarse con la aplicación SunnyFit, que ofrece entrenamientos guiados y seguimiento de la actividad.

La máquina también está diseñada para plegarse y facilitar su almacenamiento. En las opiniones compartidas por compradores, algunos destacan que el montaje les resultó sencillo y que el equipo se sintió estable una vez instalado. Estas son experiencias individuales y pueden variar según el armado, el uso y las condiciones del espacio.

¿A quién le serviría este producto?

Puede interesar a quienes quieren incorporar ejercicios de fuerza y sentadillas a su rutina sin salir de casa, así como a quienes buscan un equipo que pueda guardarse después de entrenar. Sus ajustes de resistencia y posición permiten variar el ejercicio, mientras que el formato plegable ayuda a aprovechar mejor los espacios pequeños.

Para empezar, conviene utilizar una resistencia moderada y familiarizarse con el movimiento antes de aumentar la intensidad. Si tiene una lesión o una condición que limite el ejercicio, consulte con un profesional de la salud antes de usar la máquina.

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