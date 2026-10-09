El skincare coreano dejó de ser una tendencia exclusiva de Corea del Sur y se convirtió en una de las categorías más reconocidas dentro del mundo de la belleza. Su popularidad está relacionada, entre otras cosas, con el interés por rutinas de cuidado de la piel y fórmulas que incorporan ingredientes tradicionales y naturales.
Producto del que hablaremos en esta nota
Uno de los ejemplos más conocidos es innisfree, marca surcoreana que desarrolló una línea de productos inspirada en los ingredientes de la isla de Jeju.
Entre ellos está la Volcanic Pore Clay Mask, una mascarilla de arcilla que incorpora clusters volcánicos de Jeju, un ingrediente que la marca utiliza en productos destinados al cuidado de los poros y la limpieza de la piel.
La particularidad de este producto es precisamente su origen: la marca señala que los ingredientes volcánicos utilizados en esta línea provienen de Jeju, mientras que el producto es fabricado en Corea del Sur.
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